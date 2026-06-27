MALI. JNIM revoca un blocco stradale. L’esercito accusato di gravi abusi

I jihadisti di JNIM (Jamaʿat Nuṣrat al-Islām wa-l muslimīn), legati ad al-Qaeda, hanno revocato in Mali il 23 giugno il blocco che avevano imposto per quasi due anni sulla strada che collega la capitale Bamako alle città di Mourdiah e Nara, nella regione di Nara, vicino al confine con la Mauritania, a seguito di negoziati locali. Nel frattempo, i leader delle comunità locali e i membri del FLA (Fronte di Liberazione dell’Azawad) hanno denunciato un recente aumento delle violenze a sfondo etnico perpetrate sia dall’Africa Corps che dalle FAMa (Forze Armate Maliane), principalmente contro le popolazioni Tuareg e Fulani in tutto il Mali.

Nel luglio 2024, i jihadisti avevano decretato un blocco su Mourdiah, attaccando i veicoli che tentavano di raggiungerla e di fatto interrompendo l’accesso alla città più distante. I negoziati locali hanno portato alla fine di questo blocco in vigore quindi da due anni. I primi autobus arrivati a Mourdiah e Nara la stessa sera della rimozione sono stati accolti dalle grida di gioia di decine di donne, uomini e bambini accorsi per assistere all’evento “Oggi Mourdiah respira di nuovo!”. Secondo fonti locali contattate da RFI, i negoziati per porre fine al blocco jihadista sono iniziati ad aprile. Oltre quindici tra funzionari locali eletti ed ex, leader comunitari e membri della società civile delle due città hanno partecipato ai colloqui con i jihadisti. Un accordo definitivo è stato raggiunto a metà giugno. In cambio del libero accesso a Mourdiah e Nara, i jihadisti hanno avanzato una richiesta: “consentire il ritorno di tutti coloro che erano fuggiti dai loro villaggi a causa degli abusi commessi dall’esercito maliano e permettere ai civili di vivere in pace”, secondo uno dei negoziatori. RFI riporta anche che da loro fonti i rappresentanti statali locali sono stati informati dei colloqui e ne hanno permesso lo svolgimento “nell’interesse di tutti”, ma non sono intervenute, e la delegazione che ha partecipato alle discussioni ha promesso di “fare tutto il possibile” per garantire che le condizioni stabilite fossero soddisfatte.

Sono emerse, nel mentre, nuove accuse di gravi abusi da parte del Corpo d’Armata russo in Africa. Secondo diverse fonti locali riprese da account sulla socialsfera, quattro civili sono stati uccisi tra Timbuctù e Gao il 23 giugno. Infatti, fonti allineate con il FLA su X riferiscono che l’Africa Corps ha perpetrato atrocità a sfondo razziale contro il popolo Tuareg nel nord del Mali. Dopo la partenza del convoglio, alcuni residenti locali avrebbero scoperto un corpo -a quanto riportato appartenente ad un jihadista di JNIM- smembrato disposto a formare una svastica. Secondo i media, le parti del corpo sarebbero state deliberatamente disposte in modo da creare questo simbolo, con la testa al centro. Tra le vittime, sarebbero stati uccisi due Tuareg e due Songhai. Attivisti locali per i diritti umani affermano che si trattava di pastori senza alcun legame noto con gruppi armati, anche se questa informazione non è stata confermata ufficialmente.

Un’organizzazione locale per i diritti umani ha condannato l’incidente, sostenendo che fosse finalizzato a intimidire i civili attraverso la profanazione del cadavere. Questo rappresenta un nuovo presunto caso di brutalità attribuito agli Africa Corps nel nord del Paese. Queste accuse giungono in un contesto di continuo deterioramento della situazione della sicurezza, ricordando l’imposizione di taglie milionarie sui leader di JNIM e FLA. Lo stesso giorno, i jihadisti di JNIM hanno rivendicato la responsabilità di un attacco a un convoglio congiunto dell’esercito maliano e dell’Africa Corps nella regione di Kayes, a testimonianza della crescente pressione su Bamako nonostante il sostegno russo. In più, sono stati recuperati droni appartenenti all’Africa Corps e alle FAMa, insieme a video memorizzati sui loro hard disk, fra cui quello che mostra i soldati macellare un cammello appartenente alla popolazione locale in un luogo non specificato. I membri del FLA hanno condannato l’atto, spiegando che i cammelli rappresentano un importante elemento culturale del Sahel. Infine, i jihadisti di JNIM hanno affermato che un membro della milizia è stato ucciso durante un attacco a una postazione della milizia filo-governativa Dozo, in un villaggio nei pressi di Niono, nella regione di Ségou. Sono state inoltre sequestrate diverse armi leggere e cinque motociclette.

Sul fronte opposto, la giunta militare maliana ha rimosso con la forza il programma “Allo Klédu” da Radio Klédu, una delle principali emittenti radiofoniche del Mali. Il programma era riconosciuto come l’ultima piattaforma nazionale di libera espressione in Mali. Il divieto durerà almeno due mesi. Sul piano militare, invece, i mercenari russi stanno prendendo di mira i pick-up dei militanti di JNIM-FLA utilizzando munizioni circuitanti Lancet.

Paolo Romano

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