MALI. JNIM effettua attacchi esplorativi verso il Senegal

Il 1° luglio JNIM ha rivendicato un attacco coordinato contro postazioni dell’esercito del Mali a Diboli, una località vicino al confine senegalese. L’attacco ha preso di mira le basi militari sia nella zona occidentale sia in quella centrale del Mali. L’esercito maliano (FAMA) ha affermato di aver ucciso circa ottanta jihadisti durante gli scontri in seguito all’attacco. Questo rappresenta un’escalation piuttosto significativa, considerando che in precedenza l’area era relativamente sicura.

Secondo diversi report, gli attacchi di JNIM nella regione di Kayes, al confine tra Mali, Mauritania e Senegal, sono aumentati sette volte tra il 2021 e il 2024. Gli attacchi prendono di mira le forze di sicurezza governative, i civili e sfruttano attività criminali come il contrabbando e l’estrazione illegale dell’oro. L’obiettivo è creare e consolidare una zona di influenza lungo la frontiera, utile per finanziare il reclutamento e attacchi futuri verso il Senegal.

Il 19 gennaio 2025 JNIM ha rivendicato un attacco nell’area di Kayes che ha interrotto temporaneamente il commercio lungo corridoio Dakar-Bamako. L’uso di armi pesanti e l’obiettivo strategico di colpire la rete di trasporto, evidenziano la chiara volontà dei terroristi di minare la sicurezza e l’economia senegalese. Le forze senegalesi hanno intensificato il monitoraggio lungo l’asse Tambacounda-Kayes. Dal 20 febbraio 2025 Mali e Senegal hanno dato il via ad operazioni di pattugliamento congiunto. Il Senegal ha creato insieme alla Mauritania, supportati dall’Unione Europea, il gruppo Garsi per controllare le vite strategiche. Dakar collabora con Washington e Bruxelles per implementare programmi di antiterrorismo e creare centri tattici come quello di Thiès, inaugurato nel 2018. Inoltre è fondamentale investire in infrastrutture, istruzione e lavoro nelle aree rurali più vulnerabili. Il Senegal sta costruendo una base permanente a Goudiry nella regione di Tambacounda per rinforzare la presenza militare. Parallelamente è stata potenziata anche la sorveglianza lungo il fiume Falémé e nelle zone strategiche di Bakel e Saraya. Da dicembre 2024, Dakar partecipa attivamente al programma “Global Vulnerable Targets” delle Nazioni Unite, sviluppando capacità tecniche per proteggere infrastrutture critiche.

Vale la pena sottolineare come un report del Timbuktu Institute di maggio 2025 evidenzi alcune caratteristiche di forza senegalesi: la moderazione religiosa e la coesione etnica. Le autorità governative difatti collaborano con quelle tribali per campagne di sensibilizzazione sul rischio jihadista nelle regioni di confine orientale. Infine il governo mira a rafforzare i finanziamenti per offrire formazione professionale, strutture adeguate e garantire l’accesso economico-finanziario nelle aree più povere del Paese.

Esistono quindi rischi concreti per il Senegal. JNIM sta creando reti di supporto economico, oltre al contrabbando, collegando la regione maliana di Kayes al Senegal e alla Mauritania. I confini sono porosi con scarsa consapevolezza del rischio jihadista tra la popolazione, e i fenomeni di marginalizzazione giovanile facilitano il reclutamento. Inoltre ogni attacco a infrastrutture nel Mali occidentale impatta negativamente sul commercio per Dakar, aumentando i costi e destabilizzando l’intera area.

Il Senegal si sta adoperando per contrastare l’espansione di JNIM collaborando anche con il Burkina Faso. Il 16 maggio scorso il Primo Ministro del Senegal, Ousmane Sonko, si è recato in Burkina Faso per firmare un accordo di Cooperazione Militare con Ibrahim Traorè, presidente ad interim della giunta militare burkinambè. L’accordo ha discusso il rafforzamento della cooperazione bilaterale per fronteggiare la crisi nella sicurezza del Sahel. Sonko ha dichiarato inoltre che se la minaccia jihadista dovesse espandersi con questo ritmo, nessuno Stato dell’Africa Sub-Sahariana verrà risparmiato da JNIM.

Infine, per quanto concerne il Burkina Faso, il Consiglio dei Ministri tenutosi il 18 giugno ha decretato l’istituzione della “Brigata Laabal” in conformità con la legge n°32-2003/AN del 14 maggio 2003 relativa alla sicurezza interna. L’obiettivo principale della Brigata Laabal è promuovere una cultura di responsabilità civica e disciplina sociale. Mobilitando cittadini e membri della comunità, il governo di Ibrahim Traoré cerca di affrontare le questioni di ordine pubblico e coesione sociale in modo da integrare il lavoro della polizia e degli altri servizi di sicurezza. La creazione della Brigata Laabal riflette gli sforzi più ampi del Burkina Faso per rispondere alle sfide legate al mantenimento dell’ordine pubblico, soprattutto in un contesto di disordini sociali e di indebolimento dell’autorità statale dovuti in parte all’espansione a macchia d’olio del gruppo qaedista JNIM.

Beatrice Domenica Penali

