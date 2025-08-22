MALI. Il futuro della milizia GATIA dopo la morte di Fahad Ag Almahmoud

A partire dal 2014 il Groupe d’autodéfense touareg Imghad et alliés (GATIA) è protagonista delle guerre del nord del Mali, ma attraversato da divisioni interne e accusato a livello internazionale per violazione dei diritti umani e traffici illeciti.

Il GATIA nasce nell’agosto 2014, nel pieno del caos seguito al collasso dell’esercito maliano a Kidal. Composto prevalentemente da tuareg della tribù Imghad, il movimento si presenta fin da subito come lealista e contrario all’indipendenza dell’Azawad promossa dal MNLA. Leader indiscusso è il generale El Hadj Ag Gamou, ufficiale delle Forze Armate Maliane (FAMa) e figura centrale della comunità Imghad.

Tra il 2014 e il 2015 GATIA si distingue in alcuni dei combattimenti più duri contro la Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA). La conquista di Menaka e Anéfis segna il momento di massima forza militare, poi ridimensionata dagli interventi della missione ONU MINUSMA. Nel 2015 il gruppo entra nella coalizione dei movimenti pro-governativi firmatari dell’Accordo di pace di Algeri.

Se da un lato GATIA è formalmente separato dalle FAMa, dall’altro la cooperazione è stata frequente. Nel 2018 la milizia collabora con il Movimento per la Salvezza dell’Azawad (MSA) e con l’esercito francese in operazioni contro la wilayat saheliana dello Stato Islamico, eliminando figure di rilievo jihadista nell’area di Menaka. Tuttavia negli anni non sono mancati momenti di pragmatismo. In più occasioni il gruppo ha raggiunto accordi locali anche con ex nemici per garantire la sicurezza di snodi strategici come Kidal.

Nonostante il ruolo pro-statale, GATIA è stato più volte citato nei rapporti ONU accusato di reclutare minori, di compiere esecuzioni sommarie e di violenze intercomunitarie. Nel 2018, la coalizione dei movimenti pro-governativi ha firmato un piano d’azione con le Nazioni Unite per prevenire il coinvolgimento dei bambini nei conflitti, ma le preoccupazioni rimangono. Lo stesso anno il Consiglio di Sicurezza ha sanzionato Ahmoudou Ag Asriw, comandante GATIA accusato di traffici di droga, armi e migranti, oltre che di ostacolare l’attuazione dell’accordo di pace.

Il ritiro della MINUSMA e l’offensiva congiunta dell’esercito maliano e dei contractor russi (Wagner) hanno cambiato la mappa del nord maliano. La caduta di Kidal, roccaforte dei ribelli, ha rafforzato il campo governativo ma ha anche aperto nuovi scenari di instabilità. Il 1 dicembre 2024 un attacco con drone a Tinzaouatène ha ucciso Fahad Ag Almahmoud, segretario generale del GATIA e braccio destro di Ag Gamou. La sua morte priva la milizia di una figura politica di primo piano, lasciando irrisolte le lotte interne per la leadership.

Secondo fonti aggiornate, GATIA avrebbe preso parte alla formazione di una nuova organizzazione separatista, il Fronte di Liberazione dell’Azawad (FLA), istituito il 30 novembre 2024. Insieme al GATIA anche MNLA, HCUA e parte della MAA. L’obiettivo dichiarato è un’indipendenza o una forte autonomia della regione dell’Azawad. Si segnala inoltre una collaborazione tattica tra CMA, GATIA e il gruppo jihadista JNIM, con l’obiettivo comune di rovesciare la giunta militare al potere ed espellere la presenza russa (Africa Corps). Un’alleanza inedita considerando che GATIA e CMA erano storicamente avversarie.

A giugno 2025, un attacco jihadista rivendicato dallo Stato Islamico ha colpito il campo militare di Tessit dove operavano miliziani del GATIA insieme a soldati maliani. Oltre quaranta soldati delle forze maliane e miliziani del GATIA sono stati uccisi. Questo spiegherebbe un’alleanza tattica tra le varie fazioni presenti sul campo. GATIA quindi non sarebbe più percepito come una forza capace di garantire sicurezza, innescando per Bamako una maggiore dipendenza dall’Africa Corps. Il ritorno del GATIA nel fronte separatista ridà peso politico-militare all’Azawad, rischiando di rilanciare rivendicazioni autonomiste con maggiore credibilità.

Per i gruppi jihadisti che operano nell’area, l’indebolimento del GATIA aprirebbe corridoi nel Nord-Est, dove DAESH e JNIM possono consolidare basi e traffici. Infine a livello internazionale, si profilerebbe un conflitto più complesso, senza linee nette tra lealisti e ribelli, e con la Russia che appare sempre più come garante esclusivo della giunta.

Beatrice Domenica Penali

