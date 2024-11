MALI. Il filo rosso che unisce Wagner Group, oro e guerra ucraina

Secondo un rapporto del World Gold Council (WGC), il russo Wagner Group, oggi Afrika Korps, avrebbe generato oltre 2,5 miliardi di dollari tramite operazioni di estrazione illecita di oro dall’invasione dell’Ucraina.

Il rapporto Silence is Golden, pubblicato il 18 novembre, afferma che questi miliardi sono stati indirizzati all’esercito russo, finanziando l’invasione dell’Ucraina da parte del paese e sottolineando il collegamento tra il commercio illegale di oro e le minacce alla sicurezza globale.

“Sui campi di battaglia dell’Ucraina, mentre la lotta per il controllo del territorio è in bilico, è degno di nota quanto poca volontà politica concertata ci sia stata per fermare il flusso illecito di profitti dallo sfruttamento delle risorse aurifere in Africa nella macchina da guerra russa”, afferma il rapporto del WGC ripreso da BneIntelliNews.

“Con l’Ucraina che ha bisogno di più supporto finanziario e militare per resistere alle offensive russe e la crescente stanchezza dei donatori su entrambe le sponde dell’Atlantico, il fallimento strategico nell’affrontare questi flussi finanziari illeciti è ancora più evidente”.

L’estrazione artigianale e su piccola scala dell’oro – ASGM, che rappresenta circa il 20% della fornitura annuale di oro nel mondo, è fondamentale per questa economia sommersa. Mentre l’ASGM impiega milioni di persone in tutto il mondo, è spesso sfruttata da reti criminali, funzionari corrotti e mercenari, lasciando le comunità vulnerabili alla violenza e alle difficoltà economiche.

I gruppi coinvolti nell’ASGM ora includono il gruppo russo Wagner, che è stato impegnato in operazioni minerarie in paesi come la Repubblica Centrafricana e il Mali.

“La misteriosa morte di Yevgeny Prigozhin, capo del mercenario russo Wagner Group, in un incidente aereo nell’agosto 2023, non ha ridotto il saccheggio e il saccheggio delle risorse naturali da parte della Russia in tutto il mondo, dalla Libia alla Repubblica Centrafricana (CAR)”, afferma il rapporto. “Invece, il Cremlino ha colto l’occasione per riprendere il controllo su quegli interessi commerciali redditizi”.

Come nel rapporto del 2023, Guns for Gold: the Wagner Network revealed, la Commissione per gli affari esteri della Camera dei Comuni del Regno Unito ha documentato le atrocità in tutti i teatri in cui Wagner ha operato, funzionando “come una mafia criminale internazionale, alimentando la corruzione e saccheggiando le risorse naturali”, notando che “la sua creazione di ricchezza si trova in gran parte in Africa”.

Secondo il rapporto del WGC, “Lungi dal limitare le sue attività dalla morte di Prigozhin e dalla sua incorporazione nelle forze armate russe, ci sono sempre più segnalazioni del gruppo Wagner che espande il suo controllo delle risorse naturali in Mali, incluso il controllo di una miniera d’oro artigianale a Intahaka nel febbraio 2024″.

Gli sforzi per combattere il commercio illegale di oro rimangono deboli. I principali hub commerciali come Svizzera, Hong Kong ed Emirati Arabi Uniti sono spesso implicati nel riciclaggio dei profitti derivanti da questo commercio, complicando la supervisione normativa.

“Oltre al Wagner Group, il commercio illecito di oro alimenta anche guerre civili, in particolare in Sudan. Entrambe le fazioni principali nell’attuale conflitto, le Forze armate sudanesi e le Rapid Support Forces, alimentano reti transfrontaliere per incanalare l’oro illecito, spesso saccheggiato dalle comunità ASGM, per consentire loro di riarmarsi e sostenere i loro sforzi militari”, afferma il rapporto del WGC, osservando che “gli Emirati Arabi Uniti sono un hub chiave per il commercio di oro dall’Africa, incluso il Sudan, e sono stati considerati vulnerabili al contrabbando e al riciclaggio illeciti”.

Il rapporto del WGC chiede un’azione globale decisa, tra cui perseguire i soggetti coinvolti, imporre sanzioni e aumentare la trasparenza nelle catene di fornitura dell’oro. I governi sono incoraggiati a utilizzare misure come il Magnitsky Act e a integrare l’ASGM responsabile nelle economie formali.

Il rapporto sostiene anche un maggiore supporto per le comunità ASGM, compresi quadri giuridici per i diritti fondiari, le licenze e la tassazione. Iniziative come i programmi di acquisto di oro sostenuti dalle banche centrali potrebbero incoraggiare pratiche commerciali etiche, riducendo al contempo la redditività delle operazioni illegali. Si raccomanda di espandere i programmi antiriciclaggio e di potenziare agenzie come l’Interpol per ridurre i flussi finanziari illeciti legati al commercio dell’oro.

Luigi Medici

