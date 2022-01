MALI. I russi dispiegati a Timbuktu

I soldati russi si sono schierati nella città di Timbuktu nel nord del Mali per addestrare le forze maliane in una base lasciata libera dalle truppe francesi il mese scorso, ha detto il portavoce dell’esercito del Mali il 6 gennaio.

Il governo del Mali ha detto il mese scorso che “addestratori russi” erano arrivati nel paese, ma Bamako e Mosca hanno finora fornito pochi dettagli sullo spiegamento, compreso il numero di russi schierati, riporta Rferl.

Il mese scorso, più di una dozzina di paesi occidentali ha condannato con forza il dispiegamento in Mali di mercenari russi che lavorano per il gruppo Vagner, accusando Mosca di fornire sostegno materiale ai combattenti. Francia, Germania e Regno Unito, hanno detto che il dispiegamento può deteriorare la sicurezza e la situazione dei diritti umani in Mali.

Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha detto il mese scorso che le forze del gruppo Vagner «non porteranno la pace in Mali, ma piuttosto destabilizzeranno ulteriormente il paese». Il presidente russo Vladimir Putin ha detto che il Gruppo Vagner non rappresenta lo stato russo e non è pagato dal Cremlino. Ha anche detto che gli appaltatori militari privati hanno il diritto di lavorare e perseguire i loro interessi ovunque nel mondo, purché non violino la legge russa.

Il governo del Mali ha negato qualsiasi schieramento di mercenari russi, dicendo che “gli addestratori russi” sono nel paese come parte di un accordo bilaterale. «Abbiamo avuto nuove acquisizioni di aerei e attrezzature dai russi», ha detto alla Reuters il portavoce dell’esercito del Mali. «Costa molto meno addestrarci in loco che andare laggiù … Che male c’è?».

Fonti social locali hanno detto che uomini russi in uniforme sono stati visti girare per Timbuktu.

La Francia ha contribuito a riconquistare Timbuktu dai militanti legati ad Al-Qaeda nel 2013. Il ritiro della Francia dalla città fa parte di un significativo ritiro di una task force di 5.000 persone nella regione del Sahel in Africa occidentale, inviata a combattere i gruppi jihadisti.

Il Mali sta vivendo una forte instabilità politica dal 2012 e un governo militare di transizione ha preso il potere a maggio.

Lucia Giannini