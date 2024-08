MALESIA. Kuala Lumpur stringe di più la causa palestinese

La Malesia ha incrementato il suo sostegno alla causa palestinese rispetto a Israele nelle ultime settimane, in una mossa che potrebbe mettere a dura prova le relazioni con gli Stati Uniti.

Il governo “ha preso una decisione unanime di fermare tutte le forme di commercio diretto” con Israele, ha affermato il primo Ministro malese Anwar Ibrahim in un discorso domenica 26 agosto, riporta Nikkei.

La Malesia non ha relazioni diplomatiche con Israele e ha vietato il commercio diretto con il paese dal 1974. Tuttavia, il commercio diretto con le aziende israeliane ha avuto luogo sotto il governo precedente, secondo Anwar.

In una manifestazione del 4 agosto che ha attirato circa diecimila partecipanti, Anwar ha assunto una linea dura nei confronti dei paesi occidentali vicini a Israele. Ha affermato che la Malesia “non si inchina” alle opinioni occidentali o a qualsiasi paese che detta chi la Malesia dovrebbe sostenere, secondo i media locali.

L’11 agosto, il ministero degli Affari Esteri ha rilasciato una dichiarazione che condannava un attacco israeliano a Gaza e che criticava implicitamente gli Stati Uniti per il loro continuo sostegno militare a Israele.

“La Malesia continua a chiedere agli alleati di Israele di costringere Israele a fermare immediatamente le uccisioni di palestinesi innocenti e a smettere di fornire a Israele gli strumenti per continuare questo genocidio”, si legge nella dichiarazione.

La Malesia ha rilasciato più di 10 dichiarazioni quest’anno condannando gli attacchi israeliani. Ma fino a poco tempo fa, aveva chiesto principalmente una risposta dalla comunità internazionale o dalle Nazioni Unite.

La Malesia ha intensificato i suoi rimproveri a Israele e ai suoi alleati dopo l’assassinio del leader di Hamas Ismail Haniyeh a Teheran il 31 luglio. Anwar ha mantenuto relazioni con Hamas e ha incontrato Haniyeh durante una visita in Qatar a maggio.

La Malesia si è scontrata con Meta: il governo ha protestato per la rimozione dei post in cui Anwar ha offerto le condoglianze per la morte di Haniyeh, definendo le cancellazioni “discriminatorie” e “ingiuste”. Il 5 agosto, le autorità malesi hanno convocato i rappresentanti di Meta per spiegare le rimozioni. Meta si è scusato il giorno dopo, citando “un errore operativo”.

Gli Stati Uniti, importante partner commerciale della Malesia, sospettano che un flusso finanziario importate passi attraverso il paese verso Hamas o l’Iran, tanto che a maggio scorso, funzionari del Dipartimento del Tesoro Usa hanno visitato la Malesia per discuterne.

La Malesia ha sostenuto di rispettare le sanzioni delle Nazioni Unite sulle aziende, ma non riconosce le sanzioni unilaterali.

Anwar si è avvicinato ai paesi in disaccordo con gli Stati Uniti, incontrando il premier cinese Li Qiang a giugno e il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov a fine luglio.

Maddalena Ingrao