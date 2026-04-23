MALESIA. Allarme sulle forniture globali di profilattici. In Cina esplodono i social media 

L’avvertimento del principale produttore mondiale di profilattici sull’aumento dei prezzi è diventato virale in Cina, con l’hashtag “prezzi dei profilattici in ​​aumento” che ha totalizzato oltre 60 milioni di visualizzazioni giovedì sui social media cinesi, alimentando il dibattito sull’accaparramento.

La crisi con l’Iran ha avuto un impatto su diversi aspetti della vita quotidiana delle persone in tutto il mondo e molti cinesi si sono riversati sulla piattaforma social Weibo per lamentarsi del fatto che stia invadendo persino la camera da letto, riporta Reuters.

L’ondata di commenti online è stata innescata dall’AD del produttore di profilattici Karex Bhd, Goh Miah Kiat, il quale ha affermato che l’azienda malese prevede di aumentare i prezzi del 20-30% e forse anche di più se le interruzioni della catena di approvvigionamento dovute alla guerra con l’Iran dovessero protrarsi.

Molti commenti online affermavano che l’aumento dei prezzi non li avrebbe dissuasi dall’acquistare profilattici per proteggersi da una gravidanza indesiderata. Altri hanno esortato gli acquirenti a fare scorta.

Le conversazioni online sono esplose nelle ultime 24 ore e si inseriscono nel contesto delle misure politiche adottate dalle autorità cinesi per incrementare il tasso di natalità, in calo da decenni, e compensare l’invecchiamento della popolazione.

L’anno scorso, le nascite hanno raggiunto un minimo storico. Karex produce oltre 5 miliardi di preservativi all’anno ed è fornitore di marchi leader globali.

Un aumento del prezzo dei profilattici andrebbe ad aggravare il già crescente costo della pianificazione familiare in Cina.

All’inizio dell’anno, la Cina ha abolito un’esenzione fiscale, in vigore da trent’anni, sui farmaci e dispositivi contraccettivi. I profilattici e le pillole contraccettive sono soggetti a un’imposta sul valore aggiunto del 13%, l’aliquota standard per la maggior parte dei beni di consumo.

Un simile allarme era stato lanciato durante la pandemia, dovuto alla scarsità di gomma, creata dall’interruzione, anche quella volta, della catena logistica di distribuzione.

Luigi Medici

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