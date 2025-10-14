MADAGASCAR. Rajoelina si nasconderebbe dopo un attentato

Il presidente del Madagascar, Andry Rajoelina, ha annunciato di essersi rifugiato in un luogo sicuro non reso noto a seguito di un apparente tentativo di assassinio, nel mezzo di crescenti disordini politici. Il leader 51enne ha annunciato la sua situazione durante una diretta su Facebook lunedì, dopo aver annullato un attesissimo discorso alla nazione, interrotto da elementi militari che hanno tentato di sequestrare i media statali.

Ecco la dichiarazione pubblica del presidente malgascio riportata dal quotidiano turco Yeni Safak: “Oggi sono stato costretto a trovare un luogo sicuro per proteggere la mia vita”, ha dichiarato Rajoelina durante la sua apparizione sui social media, pur sostenendo di “non smettere mai di cercare soluzioni” alla crisi politica del paese. Ha sottolineato che “solo la Costituzione può risolvere la crisi”, affermando di attenersi alle procedure legali nonostante le circostanze straordinarie.

Si vociferava che Rajoelina fosse stato evacuato in Francia domenica a bordo di un aereo militare, in seguito a comunicazioni con il presidente francese Emmanuel Macron. Tuttavia, Macron ha rifiutato di confermare queste notizie durante la sua apparizione in Egitto, dichiarando ai giornalisti: “Desidero solo esprimere la nostra profonda preoccupazione” per la situazione in Madagascar, ex colonia francese fino al 1960.

L’attuale crisi deriva dalle proteste guidate dai giovani iniziate il 25 settembre per la grave carenza di elettricità e acqua, accompagnate da accuse di corruzione. Le manifestazioni si sono rapidamente evolute in richieste di dimissioni di Rajoelina, provocando rimpasti di governo, tra cui lo scioglimento del governo e la nomina di una nuova leadership per la sicurezza. Tuttavia, queste misure non sono riuscite a sedare l’opposizione.

È significativo che il Centro di Amministrazione del Personale dell’Esercito (CAPSAT), un’unità militare determinante nell’ascesa al potere di Rajoelina attraverso il colpo di stato del 2009, abbia ora dichiarato il suo sostegno al movimento di protesta. L’unità ha nominato un nuovo capo militare poche ore dopo che Rajoelina aveva denunciato le proteste come un’illegale presa di potere. Nel frattempo, gli alleati del presidente, tra cui l’ex primo ministro Christian Ntsay, avrebbero lasciato il Paese.

Il Presidente Rajoelina ha annunciato martedì di aver sciolto la Camera bassa del parlamento, inasprendo la situazione di stallo con i manifestanti guidati dai giovani e l’esercito, che lo ha costretto a darsi alla macchia.

Un decreto presidenziale pubblicato su Facebook afferma che Rajoelina si è consultato con i leader dell’Assemblea nazionale e della Camera alta del Senato, ma la legalità della sua mossa non è chiara.

Secondo i media del paese, inoltre, la gendarmeria e l’esercito supervisioneranno l’operato della presidenza malgascia.

Il consiglio sarà composto da ufficiali dell’esercito, della gendarmeria e della polizia nazionale, ha dichiarato ai media il colonnello Randrianirina, capo dell’Agenzia per la Sicurezza e la Difesa Nazionale. Non è esclusa la partecipazione di alti consiglieri civili.

Un governo civile sarà istituito nei prossimi giorni, ha assicurato Randrianirina. I militari che si sono uniti ai manifestanti in Madagascar hanno preso il potere e hanno sciolto tutte le istituzioni statali esistenti, riporta Reuters.

Maddalena Ingroia

