MADAGASCAR. Il presidente si nasconde. I militari golpisti nominano i nuovi vertici statali

Il presidente del Madagascar Andry Rajoelina è alla macchia, dopo aver perso il sostegno di un’unità chiave dell’esercito che si è unita a migliaia di giovani che protestavano contro la corruzione e la povertà e chiedevano le sue dimissioni. Le manifestazioni nell’ex colonia francese sono scoppiate il 25 settembre per la carenza di acqua ed elettricità, ma si sono rapidamente trasformate in una rivolta per rivendicazioni più ampie.

Rajoelina ha lanciato l’allarme il 12 ottobre contro un tentativo di prendere il potere nella nazione insulare al largo delle coste dell’Africa meridionale dopo aver perso il sostegno del CAPSAT, un’unità d’élite che lo aveva aiutato a prendere il potere con un colpo di stato nel 2009, dopo oltre due settimane di proteste della Generazione Z.

Rajoelina non è stato visto in pubblico dalla scorsa settimana. Il ministro della Pubblica Sicurezza del paese ha dichiarato il 13 ottobre di non sapere dove si trovi. La portavoce del presidente ha dichiarato domenica che si trovava ancora nella capitale, Antananarivo, in risposta alle voci secondo cui avrebbe lasciato il Paese.

Il CAPSAT ha dichiarato nel fine settimana di aver assunto il controllo dell’esercito e nominato un nuovo vertice dell’esercito. Il 13 ottobre, un gruppo della gendarmeria paramilitare che sosteneva le proteste ha preso il controllo della gendarmeria durante una cerimonia formale alla presenza di alti funzionari governativi, secondo Reuters.

Il presidente del Senato è stato sollevato dalle sue funzioni, ha dichiarato il Senato in una nota, e Jean André Ndremanjary è stato nominato al suo posto, temporaneamente. In assenza di un presidente, il leader del Senato assume l’incarico fino allo svolgimento delle elezioni.

Il 13 ottobre, migliaia di persone si sono radunate in una piazza della capitale, gridando “il presidente deve dimettersi ora”. Secondo le Nazioni Unite, almeno 22 persone sono state uccise negli scontri tra manifestanti e forze di sicurezza dal 25 settembre.

La rabbia rispecchia le recenti manifestazioni in paesi come Marocco, Nepal e Kenya contro le élite al potere, con i manifestanti che indossavano magliette e bandiere con lo stesso simbolo – un teschio con un cappello di paglia tratto dalla serie manga giapponese “One Piece” – utilizzato dai loro omologhi in Asia e America Latina. Le proteste si sono trasformate nella sfida più seria al governo di Rajoelina dalla sua rielezione nel 2023.

Il generale Nonos Mbina Mamelison, che ha assunto il 13 ottobre la carica di capo della gendarmeria, ha dichiarato, quando gli è stato chiesto chi fosse al comando dell’unità: “Situazione eccezionale, misure eccezionali. E tutti gli ordini provengono dal comando della gendarmeria”. A presenziare alla sua nomina c’erano il ministro responsabile dell’esercito e il generale Demosthene Pikulas, il nuovo capo di stato maggiore dell’esercito nominato dal CAPSAT nel fine settimana.

Il Madagascar, ex colonia francese dove l’età media è inferiore ai 20 anni, ha una popolazione di circa 30 milioni di abitanti, tre quarti dei quali vivono in povertà, con un PIL pro capite crollato del 45% tra l’indipendenza nel 1960 e il 2020, secondo la Banca Mondiale. Sebbene il Paese sia noto soprattutto per la produzione della maggior parte della vaniglia mondiale, anche altre esportazioni, tra cui nichel, cobalto, tessuti e gamberetti, sono vitali per i guadagni e l’occupazione all’estero.

Tommaso Dal Passo

