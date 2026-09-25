MACEDONIA DEL NORD. Mickoski negli Usa: Skopje rafforza il partenariato strategico con Washington tra dialogo politico, energia e investimenti

Il primo Ministro macedone Hristijan Mickoski si è recato in visita negli Stati Uniti per partecipare all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e al contempo rinsaldare ulteriormente i rapporti bilaterali Skopje-Washington nel quadro del Dialogo Strategico inaugurato nel 2022. Prima di raggiungere New York, Mickoski è volato a Washington, DC, dove ha tenuto diversi incontri con membri del Congresso e del Dipartimento di Stato, nonché con rappresentanti del settore economico, imprenditoriale e finanziario americano.

Sul piano politico, Mickoski ha inaugurato la sua visita tenendo colloqui separati con i membri del Congresso Claudia Tenney, che presiede il Gruppo di amicizia per la Macedonia del Nord presso il Congresso, e Keith Self, presidente della Sottocommissione per l’Europa della Commissione Affari Esteri della Camera dei Rappresentanti: l’attenzione si è concentrata sul partenariato strategico tra i due Paesi e sulle opportunità per approfondire la cooperazione parlamentare, il dialogo politico e lo scambio di esperienze, con la comune convinzione che il rispetto dei valori condivisi e la costruzione di relazioni stabili e durature rimangono fondamenta vitali per il rafforzamento della cooperazione bilaterale. A New York Mickoski ha poi incontrato il Segretario di Stato Marco Rubio, al quale ha ribadito l’impegno di Skopje a consolidare il proprio ruolo di alleato stabile e affidabile.

Intervenendo all’Atlantic Council nell’ambito dell’iniziativa “Balkans Forward” dell’Europe Center, il Premier si è detto particolarmente felice del fatto che l’amministrazione Trump consideri il governo macedone un amico stretto in ambito regionale ed europeo, sottolineando come il sostegno americano si mantenga saldo non solo all’interno della cornice dell’Alleanza Atlantica, ma anche sul piano economico e degli investimenti. A proposito della NATO, il Primo Ministro ha confermato che il Paese dispone di un piano chiaro riguardo ai propri obblighi come membro dell’Alleanza, con l’impegno di aumentare gradualmente la spesa per la difesa, che lo scorso anno ha già raggiunto il massimo storico con il raggiungimento del 2% sul PIL, e centrare l’obiettivo del 3,5% entro il 2035.

Sul fronte economico, a Washington Mickoski ha incontrato tra gli altri Caroline Vik, Chief Policy Officer e Acting Chief Development Officer della U.S. International Development Finance Corporation (DFC), istituzione finanziaria per lo sviluppo del governo americano con una capacità di investimento di oltre 200 miliardi di dollari. L’incontro ha affrontato le opportunità per approfondire la cooperazione e i potenziali investimenti in Macedonia del Nord in numerosi settori, con particolare attenzione all’energia, alle infrastrutture e all’alta tecnologia. Nel dettaglio, i due hanno discusso di possibili finanziamenti per il progetto Čebren-Galište, ambizioso piano energetico del valore stimato di 1,5 miliardi di dollari che prevede lo sviluppo di due centrali idroelettriche sul fiume Crna, pensato non solo ai fini della produzione di energia elettrica ma anche per la creazione di due grandi bacini idrici di accumulo di acqua potabile considerati potenzialmente strategici per l’intera regione. Sempre in ambito energetico si è poi discusso del progetto del gasdotto di interconnessione con la Grecia, e del conseguente collegamento con la Serbia, che permetterà alla Macedonia del Nord di entrare nel cosiddetto Corridoio Verticale del Gas e che consentirà l’afflusso di gas naturale liquefatto americano dal terminal greco di Alessandropoli, consolidando gli Stati Uniti nel ruolo di principale fornitore di GNL per i Balcani occidentali. Nel corso dell’incontro è stato inoltre ribadito l’interesse per lo sviluppo del progetto di Krstov Dol, ovvero il riavvio della miniera dismessa di antimonio e del relativo impianto di lavorazione nell’area di Kriva Palanka, per il quale la DFC ha stanziato un finanziamento di 5 milioni di dollari: il progetto è considerato particolarmente strategico dal momento che permetterebbe di ridurre la dipendenza mondiale dalla Cina – che detiene il 32% delle riserve di antimonio e l’80% della produzione, e che nel 2024 ne ha bloccato l’export – consentendo di diversificare le fonti di approvvigionamento di un materiale critico ampiamente impiegato nell’industria della difesa e componente chiave di batterie e semiconduttori. Mickoski ha poi confermato che sono in corso trattative per la costruzione di un data center in Macedonia del Nord con sei investitori privati, tra i quali figura l’azienda americana “Rumble” di Chris Pavlovski: il progetto si colloca all’interno della strategia nazionale per l’intelligenza artificiale recentemente annunciata dal Ministro della Trasformazione Digitale Stefan Andonovski, che mira a consolidare e centralizzare l’infrastruttura informatica statale, garantire un livello più elevato di protezione dei dati e creare le basi per lo sviluppo di nuovi servizi e tecnologie digitali.

La visita di Mickoski negli Stati Uniti conferma dunque la volontà di Skopje di ampliare e rafforzare il partenariato con Washington affiancando alla cooperazione politica e militare una crescente componente economica e di investimenti. Il tentativo macedone di consolidare il proprio ruolo di partner strategico degli Stati Uniti nei Balcani occidentali e di attrarre nuovi capitali americani si inserisce nel più ampio quadro che vede Washington sempre più coinvolta nei grandi progetti energetici e infrastrutturali della regione, interessata a ridurre progressivamente la tradizionale dipendenza energetica dalla Federazione Russa e a contenere la crescente influenza economica cinese.

Lorenzo Vannucci

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