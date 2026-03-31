LUNA. Partito il conto alla rovescia per Artemis 2 

Il conto alla rovescia per la missione Artemis 2 è iniziato lunedì alle 16:44 ora locale presso il Kennedy Space Center in Florida, con il lancio previsto per le 18:24 di mercoledì 1° aprile. Sarà la prima volta che degli astronauti viaggeranno verso la Luna dalla missione Apollo 17 del 1972.

“È un momento emozionante per il nostro team, per questo Paese e per il mondo intero”, ha dichiarato il direttore del lancio Charlie Blackwell-Thompson in una conferenza stampa. I funzionari della NASA hanno confermato che il razzo SLS, la navicella spaziale Orion, la piattaforma di lancio e tutti gli altri componenti sono in condizioni ottimali. La principale incertezza riguarda le condizioni meteorologiche, sebbene i meteorologi diano l’80% di probabilità di condizioni favorevoli, con la copertura nuvolosa e i venti di superficie come uniche preoccupazioni, riporta MercoPress.

La missione di 10 giorni trasporterà quattro membri dell’equipaggio un viaggio di andata e ritorno attorno alla Luna senza atterraggio: il comandante Reid Wiseman, il pilota Victor Glover, la specialista di missione Christina Koch e lo specialista di missione Jeremy Hansen dell’Agenzia Spaziale Canadese. Koch diventerà la prima donna a viaggiare sulla Luna, Glover il primo uomo di colore e Hansen il primo astronauta non americano a farlo.

Il volo servirà da test per i sistemi critici in vista dei futuri allunaggi, tra cui l’approvvigionamento di ossigeno, il controllo della temperatura, la purificazione dell’aria e i motori necessari per lasciare l’orbita terrestre. Per la prima volta, la NASA si è rivolta all’Europa per componenti chiave attraverso il Modulo di Servizio Europeo, costruito da Airbus sotto il coordinamento dell’Agenzia Spaziale Europea.

L’amministratore associato della NASA, Amit Kshatriya, ha sottolineato la dimensione internazionale del programma. “I paesi liberi del mondo stanno facendo qualcosa che nessun paese può fare da solo”, ha affermato. Durante il suo intervento, il lancio di un razzo Falcon 9 di SpaceX ha brevemente fatto tremare la sala stampa. “Questa è una delle cose meravigliose di questo paese”, ha scherzato Kshatriya.

Se il lancio avverrà tra mercoledì e sabato, i quattro astronauti supereranno il record di distanza stabilito dall’Apollo 13 e diventeranno gli esseri umani ad aver viaggiato più lontano dalla Terra, oltre i 400.000 chilometri, secondo l’AP. Durante il sorvolo, l’equipaggio potrà osservare aree del lato nascosto della Luna mai viste prima dall’occhio umano, con le comunicazioni con la Terra interrotte per circa 40 minuti. La finestra di lancio si estende fino al 6 aprile, con una sola opportunità al giorno. Se la missione non verrà lanciata entro tale periodo, la finestra successiva si aprirà il 30 aprile.

Maddalena Ingroia

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