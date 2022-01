LUNA. Base congiunta sino russa nel 2027

La Cina e la Russia progettano di creare una base lunare congiunta entro il 2027, otto anni prima di quanto originariamente previsto. La base lunare congiunta, chiamata Stazione Internazionale di Ricerca Lunare, Ilrs, sarà un complesso di strutture di ricerca sperimentale progettato per molteplici attività scientifiche, come l’esplorazione e l’osservazione della luna, gli esperimenti di ricerca e la verifica della tecnologia.

La Cina ha in programma di lanciare la missione di esplorazione lunare Chang’e 8 come primo passo per stabilire l’Ilrs. La missione dovrebbe testare la tecnologia per l’utilizzo delle risorse locali e la produzione con la stampa 3D. Attualmente, la presenza lunare della Cina comprende il lander Chang’e 4 e il rover Yutu 2, il cui arrivo nel 2019 ha segnato i primi atterraggi dell’umanità sul lato oscuro della luna. Entrambi i mezzi lunari stanno eseguendo esperimenti scientifici, con Chang’e 4 che conduce un esperimento sulla biosfera lunare per vedere come i bachi da seta, le patate e i semi di Arabidopsis (una piccola pianta da fiore) crescono nella gravità lunare, mentre il rover Yutu 2 sta esplorando il cratere Von Kármán.

I piani congiunti di Cina e Russia per le basi lunari possono essere visti come una risposta alla loro esclusione dagli accordi Artemis degli Stati Uniti, che mira a stabilire principi, linee guida e migliori pratiche per l’esplorazione spaziale per gli Stati Uniti e i suoi partner. Il suo obiettivo è quello di far progredire il programma Artemis, il nome degli sforzi degli Stati Uniti per posizionarsi come la prima nazione a stabilire una presenza lunare a lungo termine.

Alla Cina è impedito di partecipare a progetti congiunti con gli Stati Uniti nello spazio da una misura del 2011 che vieta alla Nasa di cooperare con la Cina senza una speciale approvazione del Congresso. Di conseguenza, la Cina è costretta ad essere autosufficiente nel suo programma spaziale. A dimostrazione di ciò, la Cina non può entrare nella Stazione Spaziale Internazionale, Iss, ma sta costruendo la propria stazione spaziale Tiangong, che prevede di finire entro la fine del 2022. Pechino prevede di utilizzare Tiangong per ospitare esperimenti con paesi partner e di mantenerla continuamente abitata da tre astronauti per almeno un decennio.

La Russia ha rifiutato di firmare gli accordi di Artemis, affermando che è troppo incentrato sugli Stati Uniti nella sua forma attuale. Nonostante il rifiuto della Russia di firmare gli accordi di Artemis, la cooperazione spaziale tra Russia e Stati Uniti rimane una delle poche aree di impegno congiunto tra i due paesi. Uno dei contributi significativi della Russia alla ISS è il modulo di servizio Zvezda, che fornisce gli alloggi della stazione, i sistemi di supporto vitale, la distribuzione di energia elettrica, i sistemi di elaborazione dati, i sistemi di controllo del volo e i sistemi di propulsione; fornisce anche una porta di attracco per le navicelle russe Soyuz e Progress. Nonostante questa cooperazione, la Russia ha minacciato di ritirarsi dalla Iss nel 2025, a meno che gli Stati Uniti non tolgano le sanzioni al settore spaziale russo.

Tuttavia, la cooperazione spaziale sino-russa ha la sua serie di sfide prevalentemente politiche e soprattuto “terrestri” legate ala permanenza o meno della leadership nei due paesi. La corsa per stabilire una presenza lunare a lungo termine è guidata da fattori politici, economici e militari.

Per quanto riguarda i benefici economici, si ritiene che la luna abbia riserve significative di silicio, terre rare, titanio, alluminio, acqua, metalli preziosi ed elio-3. Inoltre, le tecnologie sviluppate per una presenza lunare a lungo termine potrebbero alla fine trovare un uso commerciale regolare.

Inoltre, la luna può essere potenzialmente militarizzata dagli stati che proteggono i loro interessi commerciali lunari, schierando armi anti-satellite o anti-spazio, o usando la luna come un punto gravitazionale per schierare satelliti militari o veicoli spaziali in un modo che non sarebbero rilevabili con la localizzazione spaziale convenzionale.

Lucia Giannini