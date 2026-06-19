La Turchia aumenterà del 15% i pedaggi per il transito attraverso il Bosforo e i Dardanelli, portandoli a 6,70 dollari a tonnellata, a partire dal 1° luglio. Oltre 40.000 navi transiteranno attraverso gli stretti nel 2025. Il pedaggio medio per nave varia dai 15.000 ai 30.000 dollari. Ora le entrate di Ankara aumenteranno ulteriormente.

Non si tratta di una notizia locale. In tutto il mondo, le principali arterie di transito stanno diventando più costose in termini di dollari.

L’Egitto aumenterà i pedaggi per il transito attraverso il Canale di Suez a partire dal 15 luglio. Per le petroliere, il supplemento aumenterà dal 25% al ​​37% del pedaggio base; per le navi portarinfuse, dal 10% al 22%. Anche il Canale di Panama si sta preparando ad aumentare le tariffe.

L’aumento delle tariffe evince che la guerra israelo-statunitense all’Iran ha innescato un aumento dei prezzi e ancora che il potere di acquisto del dolla sta diminuendo a livello globale, e questo si riflette in fenomeni come quello della Turchia, dove la valuta locale non è particolarmente forte, ma il costo del passaggio attraverso il Bosforo e i Dardanelli sta aumentando in dollari americani.

La crisi internazionale ha portato i paesi a trarre il massimo profitto cercando di ripianare le perdite a causa dei mancati transiti o causa degli attacchi da parte degli Houthi. Da qui l’acceso dibattito sul futuro dello Stretto di Hormuz. Trump sognava di raccogliere fondi in quella zona, ma non ci è riuscito. Tuttavia, ciò non significa che non cercherà in qualche modo di avere un profitto dalla situazione con l’Iran, che a sua volta punta a raccogliere i propri fondi.

Secondo le indiscrezioni della social sfera russa anche Mosca sembra voler cogliere le opportunità attraverso la Rotta Marittima del Nord. Attualmente il volume di merci trasportate è ancora limitato, ma sta gradualmente crescendo. Ci sono altre rotte controllate da Mosca, e le tariffe in quelle zone rischiano di subire degli aumenti.

Anna Lotti

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