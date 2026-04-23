LOGISTICA. Scompaiono migliaia di voli dai cieli per il caro carburante 

La compagnia tedesca proprietaria di Lufthansa Airlines e di altre compagnie aeree europee ha annunciato martedì la cancellazione di 20.000 voli a corto raggio entro ottobre, a causa dell’aumento dei prezzi del petrolio dovuto alla guerra con l’Iran e dei crescenti timori di una possibile carenza di carburante per aerei in alcuni Paesi.

Il Gruppo Lufthansa ha dichiarato che la cancellazione delle rotte meno redditizie, concentrate principalmente sugli aeroporti principali di Francoforte e Monaco, consentirà di risparmiare l’equivalente di circa 40.000 tonnellate di carburante per aerei, riporta AP.

La scorsa settimana la compagnia ha chiuso una delle sue filiali regionali, CityLine, per ridurre i costi. Ha inoltre affermato che un “piano di consolidamento” all’interno della sua rete europea coinvolgerà anche Lufthansa Airlines, Austrian Airlines, Brussels Airlines, SWISS e ITA Airways, nonché gli hub di Bruxelles, Roma, Vienna e Zurigo.

Il prezzo del carburante per aerei è più che raddoppiato in alcuni mercati dalla fine di febbraio, quando è iniziata la guerra con gli attacchi statunitensi e israeliani contro l’Iran. Le compagnie aeree sono particolarmente vulnerabili agli shock dei prezzi del carburante, poiché quest’ultimo rappresenta in genere una delle loro maggiori spese operative.

Per i viaggiatori, questo si sta già traducendo in un minor numero di voli disponibili su alcune rotte e in tariffe più elevate in vista dell’alta stagione estiva, con molte compagnie aeree che aumentano i costi per il bagaglio registrato o aggiungono supplementi carburante.

Il direttore generale dell’Agenzia Internazionale dell’Energia ha stimato il 16 aprile che l’Europa avesse a disposizione carburante per aerei sufficiente per circa sei settimane e ha affermato che le compagnie aeree avrebbero iniziato a cancellare rotte dai loro programmi senza ulteriori rifornimenti. L’Unione Europea avverte che la crisi energetica innescata dalla guerra potrebbe avere un impatto sui prezzi per mesi, o forse addirittura anni. La guerra costa all’Europa circa 500 milioni di euro al giorno.

La Commissione europea sta facendo tutto il possibile per aiutare, ma l’Europa si trova perlopiù in una posizione difensiva. Lufthansa, dal canto suo, ha affermato di essersi assicurata una quantità sufficiente di carburante per aerei «per le prossime settimane» e di star «perseguendo una serie di misure» per mantenere stabile l’approvvigionamento di carburante per l’estate, «compreso l’acquisto diretto di carburante per aerei».

Secondo la società di analisi aeronautica Cirium, tutte le 20 maggiori compagnie aeree del mondo, tranne una, hanno cancellato i voli programmati per maggio che interessavano tutte le principali regioni. Oltre a Lufthansa, le compagnie aeree interessate sono Delta Air Lines, United Airlines, American Airlines, Air Canada, Emirates, Qatar Airways, Air China, British Airways e Air France-KLM, ha precisato Cirium.

La scorsa settimana, la compagnia aerea svizzera Edelweiss Air ha annunciato la cancellazione dei voli per Denver e Seattle per quest’estate e la riduzione dei voli per Las Vegas fino all’inizio dell’autunno. Air New Zealand sta riducendo circa il 4% del suo programma voli per maggio e giugno.

Il prezzo globale del carburante per aerei è aumentato da circa 99 dollari al barile alla fine di febbraio a un massimo di 209 dollari al barile all’inizio di aprile.

Luigi Medici

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