LOGISTICA. Le ostilità nel Golfo creano inusuali rotte merci

Alcuni spedizionieri, stretti tra gli alti prezzi del carburante per aerei e la congestione delle vitali vie navigabili del Medio Oriente, stanno ora cercando rotte di trasporto in luoghi inaspettati, dato che il recente cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti difficilmente offrirà un rapido sollievo.

I clienti che un tempo trasportavano elettronica e altri prodotti di consumo a rapida rotazione dall’Asia all’Europa attraverso gli hub mediorientali, ora si spingono fino a trasportare le loro merci via nave e aereo via Los Angeles per assicurarsi tariffe più basse, ha affermato uno spedizioniere statunitense, riporta Reuters.

Il costo del trasporto aereo merci è aumentato vertiginosamente a causa della forte domanda e degli alti prezzi del carburante per aerei, in seguito al blocco imposto dall’Iran al vitale corridoio di navigazione dello Stretto di Hormuz. Secondo WorldACD Market Data, la capacità di trasporto aereo merci verso il Medio Oriente si è ridotta di oltre il 50% su base annua nelle ultime due settimane.

Nel frattempo, le tariffe per il trasporto aereo merci con contratti a lungo termine dal Vietnam all’Europa sono quasi raddoppiate, raggiungendo i 6,27 dollari al chilogrammo, rispetto al periodo prebellico, secondo Flexport. Al contrario, le tariffe per il trasporto aereo merci da Los Angeles a Parigi sono aumentate solo dell’8%, poiché le compagnie aeree hanno aggiunto più voli passeggeri a causa della forte domanda, liberando così spazio nelle stive degli aerei per il trasporto merci.

La capacità globale di trasporto aereo merci, che si prevedeva sarebbe cresciuta del 5,5% quest’anno, è finora diminuita dell’1% a causa del conflitto con l’Iran iniziato a fine febbraio.

L’andamento dell’anno dipenderà in parte dal ripristino della flotta di aerei passeggeri a fusoliera larga delle principali compagnie aeree del Golfo, che rappresentano circa la metà della capacità di trasporto aereo merci della regione.

Probabilmente, una ripresa ritardata del turismo nel Golfo dopo la fine dei combattimenti potrebbe indurre le compagnie aeree a ridurre la capacità passeggeri, con conseguenti ripercussioni sul trasporto aereo merci.

Le compagnie aeree del Golfo come Emirates e Qatar Airways gestiscono alcune delle reti di trasporto aereo merci più importanti al mondo; British Airways ha annunciato giovedì che ridurrà i voli verso il Medio Oriente alla ripresa delle attività, segno che l’aumento delle tensioni regionali peserà sulla domanda.

Compagnie di trasporto merci dedicate come UPS, continuano a operare nella regione utilizzando “piani di emergenza”, poiché i loro piloti non volano attualmente verso hub come Dubai Aerei charter di terze parti sono entrati in servizio per compensare parte del traffico aereo, ma si prevede che le scorte di carburante per aerei rimarranno scarse e costose per mesi.

Tuttavia, molte aziende ritengono di non avere altra scelta se non quella di pagare un supplemento per la spedizione aerea, piuttosto che lasciarlo fermo nei magazzini.

Tommaso Dal Passo

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