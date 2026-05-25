LOGISTICA. L’Armenia riapre collegamenti ferroviari con Turchia, Azerbaijan e Iran. TRIPP sempre più realistico

Il Primo Ministro armeno Nikol Pashinyan ha annunciato la riapertura al traffico merci e importazioni di una linea ferroviaria a lungo chiusa che collega il Caucaso meridionale alla Turchia, nell’ambito della graduale normalizzazione delle relazioni tra i due Paesi vicini. Si tratta del collegamento ferroviario Akhalkalaki-Kars, che attraversa Georgia e Turchia, ora disponibile per il commercio armeno, con la potenziale ridefinizione delle rotte commerciali regionali tra Europa e Asia.

“Sono lieto di annunciare che la ferrovia Akhalkalaki-Kars, come quella azera, è ora aperta al traffico merci e importazioni dall’Armenia. Si tratta di un evento di grande importanza per l’economia del nostro Paese. Ringrazio i miei partner di Turchia e Georgia”, ha scritto Pashinyan su X, riporta BneIntelliNews.

Secondo Pashinyan, l’Armenia può ora collegarsi via ferrovia non solo alla Russia attraverso Georgia e Azerbaigian, ma potenzialmente anche ai mercati europei tramite la Turchia. “Ora sono possibili anche collegamenti ferroviari con l’Unione Europea attraverso la Georgia e la Turchia”, ha affermato. Ha aggiunto che sono previste a breve ulteriori aperture, tra cui tratte attraverso l’Azerbaigian e la sua exclave di Nakhchivan e, in futuro, verso l’Iran. “L’apertura di collegamenti ferroviari tra Armenia e Turchia, Armenia e Azerbaigian, e poi attraverso Nakhchivan, Armenia e Iran è prevista a breve”, ha dichiarato Pashinyan. “Assisteremo a questi eventi a breve, come risultato dell’attuazione del progetto TRIPP”.

Il governo armeno prevede inoltre di ripristinare la tratta ferroviaria Gyumri-Akhurik-Akyaka verso la provincia turca di Kars e di riparare il raccordo ferroviario di Yeraskh, vicino al confine azero: “Intendiamo anche iniziare a breve i lavori di ripristino della tratta ferroviaria Gyumri-Akhurik-Akyaka. I lavori sono già iniziati sul lato turco e la ferrovia verrà riaperta”, ha affermato Pashinyan.

Ha aggiunto che la riapertura delle ferrovie regionali trasformerà la posizione strategica dell’Armenia: “Avremo un collegamento ferroviario dal Golfo Persico fino al Mar Nero, raggiungendo i porti di Batumi, Poti e Anaklia. Questo cambierà significativamente la situazione economica in Armenia”, ha affermato.

Per l’Armenia, la normalizzazione dei rapporti con la Turchia potrebbe contribuire a ridurre la dipendenza economica da Russia e Georgia, le sue principali vie di transito tradizionali. Per la Turchia, la riapertura dei collegamenti regionali potrebbe rafforzare il suo ruolo di hub logistico che collega l’Europa con il Caucaso meridionale e l’Asia centrale.

La riapertura della ferrovia si inserisce anche nelle più ampie ambizioni geopolitiche relative al cosiddetto Corridoio Medio, o Rotta Internazionale di Trasporto Transcaspica, una rete commerciale che collega la Cina e l’Asia centrale all’Europa, aggirando la Russia. L’interesse per la rotta è aumentato vertiginosamente da quando l’invasione russa dell’Ucraina ha interrotto le tradizionali rotte commerciali settentrionali attraverso il territorio russo e ha spinto i Paesi e le aziende occidentali a cercare alternative.

Tuttavia, il Corridoio Medio deve affrontare importanti colli di bottiglia infrastrutturali, in particolare nel Caucaso meridionale. Attualmente, si deve passare attraverso la Georgia perché finora non esisteva una linea ferroviaria pienamente operativa che collegasse Armenia, Azerbaigian e Turchia. Il progetto TRIPP, Trump Route for International Peace and Prosperity mira a cambiare questa situazione creando un corridoio di trasporto multimodale attraverso l’Armenia, che collegherà l’Azerbaigian continentale con il Nakhchivan e da lì con la Turchia.

Il progetto potrebbe trasformare l’Armenia da avamposto regionale senza sbocco sul mare in un hub di transito che collegherebbe l’Europa, il Caucaso, l’Asia centrale e il Golfo Persico. Pashinyan ha abbracciato apertamente questa visione. “Negli ultimi anni, l’Armenia si è trasformata dalla periferia del mondo al centro del mondo”, ha affermato. Tuttavia, permangono importanti rischi geopolitici. Il corridoio proposto passerebbe vicino al confine con l’Iran, sollevando preoccupazioni circa l’instabilità regionale e la potenziale vulnerabilità dei progetti infrastrutturali legati a iniziative sostenute dall’Occidente.

Anna Lotti

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