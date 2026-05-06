LOGISTICA. La Thailandia scommette sul “ponte terrestre” per evitare Malacca

Mentre l’Asia è afflitta dal blocco dello Stretto di Hormuz, Bangkok offre a Pechino, Singapore e altri Paesi la possibilità di costruire un “ponte terrestre” multimiliardario attraverso la stretta penisola thailandese, per collegare il Mar delle Andamane e il Golfo di Thailandia, evitando così il passaggio verso sud attraverso lo Stretto di Malacca, situato in prossimità dell’equatore.

La Cina, gli Stati Uniti e altri Paesi potrebbero utilizzare questo ponte terrestre di 90 chilometri per il trasporto marittimo commerciale, militare e di altro tipo, riducendo potenzialmente i costi del carburante e i tempi di percorrenza da e per il Golfo Persico e il Mar Cinese Meridionale.

L’utilizzo da parte di Pechino di questa rotta marittima più breve potrebbe inoltre avvantaggiare la Cina qualora gli Stati Uniti dovessero bloccare lo Stretto di Malacca durante un conflitto regionale per Taiwan o altre questioni. Il neoeletto Primo Ministro thailandese Anutin Charnvirakul ha indicato la crescente incertezza relativa ai principali punti di strozzatura marittima, tra cui lo Stretto di Hormuz, come giustificazione per portare avanti il ​​progetto, riportano il Bangkok Post e AT.

“Il governo sta anche preparando una serie di roadshow internazionali per attrarre investimenti stranieri”, ha affermato il quotidiano tailandese. L’intero progetto potrebbe costare più di 30 miliardi di dollari, ha dichiarato il senatore thailandese Norasate Prachyakorn al parlamento il 27 aprile.

Il ministro della Difesa di Singapore, Chan Chun Sing, ha incontrato Anutin il 27 aprile a Bangkok per discutere del ponte terrestre e di altre questioni. “Riconoscono il potenziale del progetto e le opportunità che potrebbe creare per la Thailandia e per l’intera regione se andasse avanti”, ha dichiarato la portavoce del governo di Bangkok, Rachada Dhnadirek.

I sostenitori del progetto affermano che il ponte terrestre potrebbe anche inserirsi nella Belt and Road Initiative cinese, collegandosi alle linee ferroviarie e autostradali thailandesi esistenti, che sono in fase di graduale ammodernamento. Alcune di queste linee thailandesi collegano il Laos, dove un treno ad alta velocità costruito dai cinesi attraversa già il nord del paese, collegando il piccolo paese alla Cina meridionale.

Per evitare una dipendenza eccessiva dalla Cina, la Thailandia ha aperto il progetto del corridoio terrestre agli investitori internazionali, attirando presumibilmente l’interesse di India, Dubai, Giappone, Europa e altri paesi, tra cui sviluppatori portuali, compagnie di navigazione e società immobiliari, con fonti pubbliche e private.

I sostenitori del progetto affermano che il corridoio terrestre includerebbe una superstrada dedicata, supportata da moderni magazzini e infrastrutture, oltre a oleodotti e gasdotti e una linea ferroviaria ad alta velocità che correrebbe parallela alla strada.

Il porto di Ranong, sulla costa occidentale della Thailandia, nel Mar delle Andamane, verrebbe collegato al porto di Chumphon, sulla costa orientale, nel Golfo di Thailandia, a sud di Bangkok.

La strada, la ferrovia e i gasdotti potrebbero attraversare l’istmo meridionale della Thailandia da costa a costa in poche ore, secondo i sostenitori. Sarebbero necessarie diverse ore aggiuntive per le operazioni di carico e scarico. Le navi in ​​transito tra il Golfo Persico e la Cina, il Giappone, la Corea del Sud, Taiwan e altri paesi dell’Asia orientale potrebbero attraccare in entrambi i porti. Lì, le navi in ​​attesa potrebbero proseguire il trasporto delle merci verso destinazioni internazionali.

Attualmente, le navi provenienti dal Golfo Persico e dirette verso l’Asia orientale devono virare a sud nell’Oceano Indiano e costeggiare gran parte del Sud-est asiatico. Si dirigono poi verso lo Stretto di Malacca, lungo 800 chilometri, che solitamente si riferisce a due stretti, incluso l’adiacente Stretto di Singapore, lungo 105 chilometri.

Questi stretti collegano l’Oceano Indiano e il Mar delle Andamane con il Mar Cinese Meridionale e l’Oceano Pacifico. Le navi provenienti da Hormuz attraversano prima lo Stretto di Malacca, incastonato tra l’isola di Sumatra, nel nord dell’Indonesia, e la penisola malese, che comprende Singapore. Le navi dirette in Cina e in altre zone dell’Asia orientaledevono poi passare attraverso lo stretto di Singapore, più stretto, prima di raggiungere il Mar Cinese Meridionale.

Centinaia di navi solcano quotidianamente questi stretti congestionati. La Malesia e l’Indonesia controllano lo Stretto di Malacca sulle sponde opposte, rispettivamente sul lato occidentale e centrale del canale. Singapore controlla lo Stretto di Singapore, che si trova sul lato orientale e, tra i due, è più soggetto a congestione o a un punto di strozzatura. Tutti e tre i paesi hanno stretti legami militari, economici e diplomatici con gli Stati Uniti, pur mantenendo un equilibrio nelle relazioni con la Cina.

Dopo essere uscite dallo Stretto, le navi provenienti dal Golfo Persico e dirette verso l’Asia orientale devono poi virare nuovamente a nord per passare davanti a Malesia, Vietnam e Filippine, prima di trovare porti lungo la costa cinese e negli altri porti della regione.

Oltre il 20% del petrolio mondiale transita ogni giorno attraverso lo Stretto di Malacca. Negli ultimi anni, una quantità leggermente maggiore di petrolio greggio e secondo l’Agenzia statunitense per l’informazione energetica (EIA), la quantità di liquidi petroliferi che transitano attraverso lo Stretto di Malacca è maggiore rispetto a quella che transita attraverso lo Stretto di Hormuz.

Bangkok sta anche decantando il potenziale del ponte terrestre di trasformare la Thailandia in una base di approvvigionamento di carburante per navi e in un centro di raffinazione del petrolio, il che a sua volta potrebbe attrarre maggiori investimenti internazionali.

Gli oppositori insistono sul fatto che attraversare il ponte terrestre richiederebbe così tanto tempo per le operazioni di carico, scarico e trasporto via terra attraverso la penisola da non comportare un risparmio significativo per gli spedizionieri.

Maddalena Ingrao

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