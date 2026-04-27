LOGISTICA. La guerra in Medio Oriente fa lievitare i costi dei circuiti stampati: mancano le materie prime

Il conflitto in Medio Oriente ha interrotto le forniture di materie prime cruciali e fatto lievitare i prezzi dei circuiti stampati (PCB) utilizzati in quasi tutti i dispositivi elettronici, dagli smartphone e computer ai server per l’intelligenza artificiale, secondo quanto riferito da fonti del settore e dirigenti.

L’interruzione rappresenta un nuovo colpo per i produttori di elettronica, già alle prese con l’impennata dei costi dei chip di memoria, e sottolinea il crescente impatto della guerra in Iran, che ha devastato le catene di approvvigionamento, le materie plastiche e le forniture di petrolio, riporta Reuters.

L’Iran ha colpito il complesso petrolchimico di Jubail, in Arabia Saudita, all’inizio di aprile, costringendo all’interruzione della produzione di resina di polifenilene etere (PPE) ad alta purezza, un materiale di base fondamentale utilizzato per la produzione di laminati per PCB.

SABIC, che rappresenta circa il 70% della fornitura mondiale di DPI ad alta purezza e opera nel complesso di Jubail sulla costa del Golfo, non è stata in grado di riprendere la produzione, riducendo drasticamente la disponibilità del materiale a livello globale, secondo una fonte. Anche le spedizioni da e verso il Golfo sono state gravemente interrotte dalla guerra.

I prezzi dei PCB sono in aumento dalla fine dello scorso anno, spinti dalla crescente domanda di server per l’intelligenza artificiale. La domanda ha subito una forte accelerazione da marzo, poiché i produttori si affannano ad assicurarsi le forniture di materie prime e ad attenuare l’impatto dell’impennata dei costi, hanno riferito a Reuters tre fonti del settore.

Solo ad aprile, i prezzi dei PCB sono aumentati fino al 40% rispetto a marzo, hanno affermato gli analisti di Goldman Sachs in una recente nota. I fornitori di servizi cloud sono disposti ad accettare ulteriori aumenti, poiché prevedono che la domanda supererà l’offerta nei prossimi anni, hanno aggiunto.

Secondo un recente rapporto di Prismark, si prevede che il mercato globale dei PCB crescerà del 12,5% raggiungendo i 95,8 miliardi di dollari nel 2026.

Daeduck Electronics, un produttore sudcoreano di PCB i cui clienti includono Samsung Electronics, SK Hynix e AMD, ha avviato trattative con i clienti in merito ad aumenti di prezzo, come ha dichiarato a Reuters un alto dirigente dell’azienda.

Il dirigente, che ha preferito rimanere anonimo data la delicatezza dell’argomento, ha affermato che la sua priorità ora è spostata dagli incontri con i clienti ai fornitori, poiché i tempi di attesa per materiali chimici come la resina epossidica si sono allungati da tre a quindici settimane.

Secondo una fonte, il forte aumento dei prezzi dei PCB è stato determinato anche dalla carenza di altri materiali chiave, tra cui fibra di vetro e lamina di rame. Secondo la fonte, i prezzi della lamina di rame sono aumentati fino al 30% dall’inizio dell’anno, con un’accelerazione a marzo.

Il rame rappresenta circa il 60% dei costi totali delle materie prime nella produzione di PCB, secondo Victory Giant Technology, un importante fornitore cinese di PCB per Nvidia. L’azienda cinese ha avvertito all’inizio di questo mese che il conflitto in Medio Oriente potrebbe far aumentare i prezzi di materiali chiave come resina e rame.

I PCB multistrato possono costare circa 1.394 yuan al metro quadrato, mentre i modelli di fascia alta per i server AI arrivano a costare circa 13.475 yuan, secondo Victory Giant.

Lucia Giannini

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