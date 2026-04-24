LOGISTICA. La chiusura di Hormuz rende lo Stretto Malacca ancora più strategico per il commercio globale 

La chiusura dello Stretto di Hormuz ha costretto i responsabili politici asiatici ad affrontare interrogativi sulla sicurezza di altri punti strategici marittimi, tra cui lo Stretto di Malacca, la via navigabile più trafficata al mondo per il commercio internazionale.

Lo Stretto di Malacca, lungo 900 km e delimitato da Indonesia, Thailandia, Malesia e Singapore, rappresenta la rotta marittima più breve tra l’Asia orientale, il Medio Oriente e l’Europa, riporta Reuters. Secondo il Center for Strategic and International Studies, lo Stretto di Malacca trasporta quasi il 22% del commercio marittimo mondiale. Questo include le spedizioni di petrolio e gas dal Medio Oriente verso le economie ad alto fabbisogno energetico di Cina, Giappone e Corea del Sud.

Secondo l’Agenzia statunitense per l’informazione energetica (EIA), Malacca è il più grande “punto di strozzatura per il transito del petrolio” al mondo e l’unico a superare Hormuz. Nella prima metà del 2025, circa 23,2 milioni di barili di petrolio al giorno sono transitati attraverso lo Stretto di Malacca, pari al 29% del flusso totale di petrolio via mare. Il secondo punto di strozzatura per importanza, Hormuz, ha registrato un traffico di circa 20,9 milioni di barili al giorno.

Più di 102.500 navi, per lo più mercantili, hanno attraversato lo Stretto di Malacca nel 2025, rispetto alle circa 94.300 del 2024, secondo i dati del Dipartimento marittimo malese. Tra queste, la maggior parte sono petroliere, ma alcune navi di grandi dimensioni evitano lo stretto a causa delle restrizioni di pescaggio e navigano invece verso sud, circumnavigando l’Indonesia.

Questa rotta permette di aggirare lo Stretto di Malacca in caso di chiusura, ma allunga i tempi di percorrenza, ritardando le spedizioni e facendo aumentare i prezzi.

Nel suo punto più stretto, nel Canale di Phillips dello Stretto di Singapore, lo Stretto di Malacca è largo solo 2,7 km, creando un collo di bottiglia naturale, oltre al rischio di collisioni, incagli o sversamenti di petrolio. Alcune parti dello stretto sono relativamente poco profonde, con una profondità di 25-27 metri, il che limita il passaggio alle navi più grandi, ma anche le superpetroliere, lunghe più di 350 metri, larghe 60 metri e con un pescaggio superiore a 20 metri, riescono a transitarvi.

Da anni, lo Stretto è infestato dalla pirateria. Lo scorso anno gli attacchi criminali hanno raggiunto un picco di almeno 104, ma sono diminuiti nel primo trimestre di quest’anno, secondo il ReCAAP Information Sharing Centre, un’organizzazione istituita dai governi regionali per combattere la pirateria.

Lo stretto e trafficato canale navigabile riveste un’importanza strategica per Pechino: circa il 75% delle importazioni cinesi di petrolio greggio via mare, provenienti dal Medio Oriente e dall’Africa, transita attraverso di esso, come dimostrano i dati del sito di tracciamento delle petroliere Vortexa.

La crisi iraniana ha cristallizzato le preoccupazioni di lunga data su come punti strategici come Malacca potrebbero essere colpiti in caso di conflitto nel Mar Cinese Meridionale o nello Stretto di Taiwan, dove transita un altro 21% del commercio marittimo globale, secondo il CSIS.

Le autorità malesi affermano che lo Stretto di Malacca è anche un punto di crescente interesse per i trasferimenti illegali da nave a nave, in cui il petrolio viene spostato tra petroliere in mare per occultarne l’origine.

Mercoledì scorso, il Ministro delle Finanze indonesiano Purbaya Yudhi Sadewa ha suscitato scalpore ipotizzando apertamente la possibilità che alcuni Paesi impongano pedaggi alle navi per monetizzare lo Stretto, salvo poi precisare che un simile accordo non è fattibile.

Interrogato sui rischi di pedaggi o altre restrizioni alla navigazione nello stretto, il Ministro degli Esteri di Singapore, Vivian Balakrishnan, ha dichiarato alla CNBC che le nazioni che si affacciano sullo stretto condividono un interesse strategico a mantenerlo aperto e hanno concordato di non imporre pedaggi. Ha inoltre affermato che Singapore ha garantito agli Stati Uniti e alla Cina il diritto di passaggio per tutti e che non parteciperà ad alcun tentativo di bloccare lo stretto o imporre pedaggi.

Il Ministro degli Esteri malese, Mohamad Hasan, ha dichiarato il 22 aprile in un forum che non si possono prendere decisioni unilaterali sullo Stretto e che la Malesia condivide la posizione di Singapore, Indonesia e Thailandia, e che conducono pattugliamenti congiunti per garantire che la via navigabile rimanga aperta.

Antonio Albanese

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