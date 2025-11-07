LOGISTICA.I voli diretti tra India e Cina hanno ampi riflessi geopolitici 

Si torna a volare tra Cina e India. La scorsa settimana, infatti, la compagnia aerea indiana IndiGo ha ripreso i voli diretti da Calcutta a Guangzhou e la compagnia aerea prevede di riprendere i voli Delhi-Guangzhou dalla fine di questa settimana, quando China Eastern dovrebbe riprendere il volo Shanghai-Nuova Delhi. Air India dovrebbe riprendere i voli diretti tra Nuova Delhi e Shanghai dall’inizio del mese prossimo, mentre China Eastern prevede di aggiungere altri voli a partire da gennaio del prossimo anno.

Questa rapida successione di riprese dei voli diretti promette di dare impulso al disgelo politico diplomatico generale: nel periodo di massimo splendore, India e Cina hanno operato 2.588 voli nel 2019, per un totale di 1,25 milioni di passeggeri a tratta. Lo scontro nella valle di Galwan del 15 giugno 2020 ha portato alla completa interruzione dei voli diretti tra i due paesi.

Dal 2020 al 2024, abbiamo assistito a un massiccio dispiegamento militare avanzato sulle loro frontiere himalayane d’alta quota nonostante gli incontri internazionali e le promesse. Oggi, entrambi i Paesi rimangono fermi sulla linea del cessate il fuoco, pur consentendo una normalizzazione calibrata dei loro interessi sovrapposti.

Anche al culmine dello stallo militare, gli scambi commerciali tra i due Paesi sono aumentati di quasi il 43% tra il 2020 e il 2023, raggiungendo i 136 miliardi di dollari. Inoltre, la Cina rimane il principale o il secondo partner commerciale dell’India, rappresentando quasi il 14% del commercio totale dell’India, ed è la principale fonte di importazioni indiane, nonostante l’India continui a sottolineare la diversificazione e il disaccoppiamento.

Dal punto di vista del loro partenariato economico duraturo, la ripresa dei voli diretti promette di rafforzare questi legami. Il ripristino di queste rotte riduce i costi e ripristina la fiducia in settori come quello farmaceutico, elettronico, dei componenti per le energie rinnovabili e dei servizi IT. È tornato il pragmatismo economico nelle loro relazioni, nonostante la geopolitica.

I voli diretti dovrebbero anche normalizzare la mobilità accademica, riaprendo uno dei pilastri più importanti ma poco riconosciuti delle relazioni bilaterali. Anche la diplomazia culturale potrebbe trarne beneficio.

Cina e India hanno deciso di riprendere i voli senza clamore, fatto che può essere letto come segnale di maturità strategica e autonomia.

Questa decisione di riprendere i voli diretti sottolineerebbe anche un riconoscimento condiviso, seppur taciuto, che il disimpegno completo non è una scelta per nessuna delle due parti. Nessuna delle due nazioni trae beneficio da un’ostilità perpetua: l’India ha bisogno di stabilizzare i propri confini per consolidare la propria crescita economica; la Cina deve evitare tensioni su più fronti mentre affronta una crescita più lenta e un disaccoppiamento con l’Occidente.

Maddalena Ingrao

