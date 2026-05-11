LOGISTICA. Hormuz ha ridisegnato il centro di gravità energetico asiatico: l’Artico

La crisi dello Stretto di Hormuz ha accelerato il riorientamento geografico dell’Asia, che si allontana dal Medio Oriente per avvicinarsi a una regione che la maggior parte delle capitali asiatiche ha finora considerato periferica: l’Artico.

L’arrivo della petroliera Voyager, battente bandiera omanita, a Imabari, Giappone, il 5 maggio con a bordo del greggio russo, ha comportato implicazioni geografiche molto ampie. La petroliera non proveniva dal Medio Oriente; non ha attraversato lo Stretto di Hormuz, il Mar Cinese Meridionale o alcuno dei punti strategici che hanno definito la sicurezza marittima asiatica per mezzo secolo: proveniva da Sakhalin, nell’estremo nord della Russia. E la rotta che rappresenta è la punta di diamante di una trasformazione strutturale che si è sviluppata silenziosamente per un decennio e che ora sta subendo una rapida accelerazione, riporta AT.

La lezione strutturale della crisi di Hormuz è che l’intera architettura della sicurezza energetica asiatica, incentrata sul Medio Oriente, si fondava su basi geopolitiche che la regione non controlla e non può difendere. Queste basi si sono ora palesemente incrinate.

Il Giappone ha compreso questo concetto prima della maggior parte dei suoi vicini. Il Terzo Piano Fondamentale di Tokyo del 2018 sulla Politica degli Oceani ha esplicitamente integrato l’Artico nella strategia giapponese, identificando la regione come cruciale per il mantenimento di un ordine marittimo libero e aperto, basato sullo stato di diritto. Questo linguaggio è entrato a far parte della politica giapponese tre anni prima che l’espressione “Indo-Pacifico” diventasse di moda nel vocabolario diplomatico e otto anni prima della chiusura del canale di Hormuz.

L’investimento del Giappone in Sakhalin-1 e Sakhalin-2, importanti progetti di idrocarburi nell’Estremo Oriente russo, è stato un tassello di una strategia settentrionale ben definita che comprende già la Rotta Marittima del Nord, programmi di ricerca artica sostenuti e il primo dispiegamento artico della Forza di autodifesa marittima nel 2020.

La Rotta Marittima del Nord, che si snoda lungo la costa artica russa, riduce le distanze di navigazione tra Asia ed Europa del 36-40%, circa 7.200 chilometri, rispetto al corridoio Suez-Hormuz. Nel 2025, la rotta ha registrato 103 viaggi di transito effettuati da 88 navi diverse, con un carico di circa 3,2 milioni di tonnellate.

Si tratta ancora di cifre esigue in termini globali, ma la traiettoria è inequivocabile: l’Artico sta diventando un corridoio commerciale redditizio più rapidamente di quanto previsto dagli scettici, in parte perché il cambiamento climatico lo sta aprendo e in parte perché la crisi di Hormuz lo ha reso indispensabile.

La Cina ha compreso questa traiettoria e ha agito di conseguenza prima del Giappone. Pechino si è dichiarata uno stato quasi artico nel 2018, pur trovandosi a migliaia di chilometri dal Circolo Polare Artico, ha costruito cinque rompighiaccio, gestisce la sua Via della Seta Polare come estensione formale della Belt and Road Initiative e invia con sempre maggiore frequenza spedizioni di ricerca il cui duplice scopo è a malapena celato.

La crisi di Hormuz ha ora convalidato l’intera strategia. La Cina ha superato lo shock energetico perché i suoi gasdotti terrestri russi, i suoi investimenti nelle risorse del nord e i suoi 1,4 miliardi di barili di riserve strategiche erano posizionati proprio per questo scenario.

La decisione dell’Iran, presa a fine marzo, di concedere diritti di transito a una lista selezionata di nazioni amiche guidate dalla Cina, va interpretata in quest’ottica: un riconoscimento del fatto che Pechino, unica tra le principali capitali asiatiche, ha costruito una geografia energetica parallela che non necessitava, in primo luogo, della benevolenza iraniana. In altre parole, ciò che Hormuz ha rivelato è che la grande spaccatura geografica nel futuro energetico asiatico non è tra stati allineati e non allineati, né tra democrazie e autocrazie. È tra stati con una presenza operativa nel teatro energetico settentrionale e stati che non ne hanno.

Giappone e Cina lo possiedono. La Russia, detentrice delle risorse, lo controlla. La Corea del Sud sta correndo per svilupparlo. L’India sta valutando se desiderarlo. La maggior parte del Sud-est asiatico non possiede né il capitale né la capacità statale per acquisirlo, e sono proprio questi stati, Filippine, Vietnam, Thailandia e Bangladesh, ad aver subito le conseguenze peggiori dell’attuale crisi.

Le implicazioni vanno ben oltre il settore energetico. Il quadro indo-pacifico, che ha organizzato il pensiero strategico guidato dagli Stati Uniti nell’ultimo decennio, è sempre stato una costruzione marittima incentrata sui punti di strozzatura del Mar Cinese Meridionale, Malacca e Hormuz.

L’Artico, in questa mappa, era una preoccupazione periferica per il futuro, un luogo di cooperazione scientifica e di graduale provocazione russa, non una priorità strategica immediata. Questa ipotesi è ora obsoleta. Se la sicurezza energetica asiatica passa sempre più attraverso Sakhalin, Murmansk, Yamal e lo Stretto di Bering, allora la geografia strategica della regione è cambiata radicalmente.

L’Indo-Pacifico non viene sostituito, ma integrato, e forse relativizzato, da quello che si potrebbe definire un quadro indo-artico-pacifico in cui il teatro settentrionale diventa un’arena di pari importanza per la strategia asiatica.

Il profilo delle rotte di approvvigionamento energetico asiatiche per gli anni 2030 si sta delineando ora, in coordinate che nessuno considerava quando la crisi di Hormuz dominava le notizie. Lo Stretto di Hormuz riaprirà. Le petroliere riprenderanno il transito, i prezzi si modereranno e il ciclo quotidiano delle notizie regionali andrà avanti.

Il riorientamento geografico accelerato da questa crisi, tuttavia, non si invertirà. Il centro di gravità energetico dell’Asia si sta spostando verso nord, e gli Stati che lo riconosceranno e si adegueranno di conseguenza definiranno l’ordine strategico del prossimo decennio.

Antonio Albanese

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