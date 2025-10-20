LOGISTICA. Decolla la Rotta Artica diPutin, che strizza l’occhio a Trump per il tunnel Alaska – Russia

Russia e Cina hanno firmato un accordo per sviluppare e commercializzare la Rotta del Mare del Nord – NSR, dopo che Pechino ha testato la rotta il mese scorso; è una rotta che riduce drasticamente i tempi di transito merci tra Europa e Asia.

La prima nave cargo cinese in assoluto è partita dal porto di Ningbo-Zhoushan il 22 settembre diretta a Felixstowe, nel Regno Unito, attraverso la rotta del Nord, studiata dalla Russia, in un esperimento che potrebbe avere un impatto significativo sul commercio sino-europeo.

Secondo BneIntelliNews, entrambi i paesi collaboreranno alla costruzione navale, all’ottimizzazione della logistica, alla formazione degli equipaggi e alle tecnologie innovative per garantire la sostenibilità durante tutto l’anno.

L’accordo, finalizzato a Mosca e reso pubblico il 18 ottobre, intensificherà la cooperazione sino-russa nell’Artico e fornirà a entrambe le nazioni un corridoio strategico che bypassa i punti critici in Medio Oriente e in Europa. Secondo fonti cinesi e russe, il patto riduce le distanze di trasporto marittimo da 7.000 a 10.000 chilometri, riducendo i costi del carburante di oltre il 20% e i tempi di transito di quasi il 40%.

La Rotta del Mare del Nord, che segue la costa settentrionale della Russia dallo Stretto di Bering al Mare di Barents, offre un’alternativa sempre più praticabile alle rotte di navigazione tradizionali, poiché il ghiaccio artico continua a ritirarsi a causa dei cambiamenti climatici.

Mentre un tempo la rotta era navigabile solo nei mesi estivi, i progressi nella tecnologia delle navi rompighiaccio e l’aumento delle temperature hanno esteso notevolmente la finestra di navigazione, offrendo un’importante alternativa ai crescenti colli di bottiglia globali per il commercio internazionale.

Solo lo scorso anno, i volumi di merci trasportate nell’Artico sono aumentati del 46%, secondo i dati del Ministero dei Trasporti russo. Il governo russo mira ad aumentare il traffico lungo la NSR a 200 milioni di tonnellate all’anno entro il 2030, rispetto ai meno di 35 milioni di tonnellate del 2023.

L’accordo si basa sulle recenti esercitazioni militari congiunte russo-cinesi nel Mar del Giappone, a dimostrazione di legami strategici più profondi. L’accordo si inserisce nel contesto di un’impennata del 40% del commercio bilaterale est-ovest tra Cina e Russia negli ultimi anni, che ora supera i 200 miliardi di dollari all’anno, circa due terzi degli scambi commerciali che la Russia aveva con l’Europa prima della guerra.

L’accordo sulla NSR si inserisce in un più ampio riallineamento strategico tra Mosca e Pechino, che stanno investendo massicciamente in un ecosistema commerciale alternativo basato sulla terraferma eurasiatica, non esposto al predominio statunitense sulle rotte marittime mondiali. Numerose rotte commerciali sono in fase di sviluppo, con il Corridoio Centrale tra le più sviluppate. Anche i collegamenti ferroviari attraverso l’Asia centrale e tra la Cina e l’Europa stanno proliferando.

Il presidente russo Vladimir Putin e il presidente cinese Xi Jinping hanno definito il corridoio artico come un pilastro di un nuovo ordine commerciale multipolare. L’NSR potrebbe non solo incrementare le esportazioni di energia e beni, ma anche rafforzare l’influenza regionale nell’Artico, dove lo scioglimento dei ghiacci sta aprendo l’accesso a riserve inutilizzate di petrolio, gas e minerali rari.

In un’iniziativa separata ma correlata, la Russia ha ripreso la proposta di un tunnel “Putin-Trump” sotto lo Stretto di Bering, che collegherebbe la Russia orientale all’Alaska. Il tunnel sottomarino ferroviario e merci lungo 112 chilometri rappresenterebbe, se realizzato, il progetto infrastrutturale più ambizioso dai tempi del Canale di Panama. Il progetto potrebbe essere realizzato solo se si riuscisse a firmare un accordo di pace con l’Ucraina, ma per Putin il tunnel potrebbe consolidare le relazioni con gli Stati Uniti e diversificare la sua crescente dipendenza da Pechino. Mosca ha suggerito che potrebbe entrare a far parte di una “Cintura Trans-Eurasiatica”, creando una rotta di trasporto terrestre che si estende da Shanghai a New York tramite ferrovie, strade e collegamenti sottomarini.

L’NSR rimane comunque una sfida. Le condizioni del ghiaccio sono imprevedibili, i costi assicurativi rimangono elevati e i porti lungo la costa settentrionale della Russia non sono molto sviluppati.

Anna Lotti

