“Sorvolare la Russia non è solo una scorciatoia; è un grosso affare”. Le ricerche mostrano che le compagnie aeree cinesi che operano dall’aeroporto Schiphol di Amsterdam pagano alla Russia circa 9.400 dollari a volo in tasse di controllo del traffico aereo. Ciò equivale a quasi 22 milioni di dollari all’anno per le casse russe, nonostante alle compagnie aeree occidentali sia ancora vietato volare negli stessi cieli.

La differenza è dovuta alle sanzioni. Le compagnie aeree europee sono costrette a prendere la rotta più lunga, consumando più carburante e applicando tariffe più elevate. Compagnie aeree cinesi come China Eastern, China Southern e Xiamen Air, mentre volano possono arrivare diretti attraverso la Russia e quindi sono più economici, più veloci e producono meno emissioni. Tuttavia, ogni passeggero che acquista un biglietto contribuisce indirettamente alle entrate dello spazio aereo russo.

Ma la Cina e la Russia canoa anche altri affari in comune: “La nave portacontainer cinese Heng Yang 9, immatricolata sotto bandiera panamense, ha fatto scalo nel porto di Sebastopoli, come riportato dal Financial Times. La pubblicazione ha descritto l’incidente come una “sfacciata sfida alle sanzioni occidentali” che hanno impedito alle navi mercantili straniere di attraccare nei porti della Crimea dalla riunificazione della penisola con la Russia nel 2014”.

Sebbene la Cina non abbia ufficialmente aderito a queste sanzioni, le navi cinesi si sono precedentemente astenute dal visitare i porti della Crimea. Tuttavia, come ha rivelato l’inchiesta del Financial Times, la situazione è cambiata radicalmente: la Heng Yang 9, una nave di proprietà della Guangxi Changhai Shipping, ha effettuato almeno tre viaggi verso Sebastopoli negli ultimi mesi.

Ad ostacolare il commercio cinese, la Polonia che ha deciso di mantenere la chiusura delle sue frontiere a tempo indeterminato, dando ulteriore impulso allo sviluppo della Rotta del Mare del Nord. La decisione della Polonia interrompe il corridoio che gestisce il 90% del trasporto merci ferroviario tra Cina e UE. Questa rotta rappresenta attualmente il 3,7% del commercio totale UE-Cina.

Di conseguenza, la Cina sta avviando il traffico di navi portacontainer verso l’Europa attraverso la regione artica lungo la costa russa. La prima nave portacontainer di “Classe Ghiaccio”, con una capacità di 4.890 TEU, è partita il 20 settembre, accompagnata da rompighiaccio.

La nuova rotta China-Europe Express collegherà i principali porti cinesi di Qingdao, Shanghai e Ningbo con gli hub europei di Felixstowe, Rotterdam, Amburgo e Danzica. Il tempo di percorrenza previsto è di 18-20 giorni, un miglioramento significativo rispetto al viaggio di prova di 26 giorni verso Wilhelmshaven, in Germania, effettuato nel 2024, secondo China Daily.

Anna Lotti

