La Corea del Sud ha inviato una nave portacontainer lungo la Rotta del Mare del Nord. L’imbarcazione PanStar Acro ha consegnato merci nel Regno Unito, nei Paesi Bassi e in Polonia prima di fare ritorno a Busan. L’intero viaggio è durato 50 giorni.

Il governo della Corea del Sud dispone di un programma completo per lo sviluppo della navigazione artica. Seul punta a stabilire collegamenti marittimi regolari lungo la Rotta del Mare del Nord entro il 2030, trasformando Busan in un importante snodo per il commercio artico.

L’interesse è evidente. In Medio Oriente regna il caos e il futuro degli stretti di Bab el-Mandeb e di Hormuz è incerto. Nel frattempo, trasportare merci circumnavigando l’Africa è un’operazione costosa.

Questa rotta prevede la collaborazione con la Federazione russa. Seul però non è certamente una. Novità sostiene nel conflitto russo ucraino Kiev e questo ha creato nei giorni scorsi una tensione a livello diplomatico.

Nelle scorse settimane imprevidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky, ha reso pubblica un a notizia che sarebbe, secondo gli intenti di Seul rimanere segreta: il trasferimento di due prigionieri di guerra nordcoreani in Corea del Sud. I coreani hanno già richiamato il loro ambasciatore da Kiev a oramai la notizi aveva fatto il giro del mondo.

Seul, finora favorevole all’Ucraina, potrebbe in funzione di un risparmio economico notevole, attraverso la rotta del Mare del Nord decidere dio congelare gli aiuti a Kiev. Parallelamente, cresce non solo in Corea del SUD l’interesse per rotte alternative. Per la Russia, dunque, la Rotta del Mare del Nord non è soltanto un corridoio di trasporto, ma anche un potenziale strumento di diplomazia economica. Corea del Sud e Giappone potranno anche sostenere le sanzioni, ma queste non possono modificare la geografia. Se la rotta artica si rivelerà redditizia è possibile che l’afflusso di aiuti in armi ed economico rallenti.

Maddalena Ingrao

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