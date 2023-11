LITUANIA. Il blocco dei fertilizzanti bielorussi è illegale

Il blocco da parte della Lituania del transito dei fertilizzanti bielorussi costituisce una violazione dei documenti dell’Ue, del diritto internazionale e persino della legislazione lituana. Lo ha affermato il comproprietario del terminal portuale di Klaipeda Igor Udovitsky.

«Nessuna decisione del governo lituano annulla gli obblighi della Lituania derivanti dagli accordi internazionali; anche i riferimenti agli interessi di sicurezza nazionale non fanno eccezione», ha affermato Udovitsky, riporta EADaily.

Udovitsky ha ricordato la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969, alla quale la Lituania ha aderito nel 1992. Una delle disposizioni del documento fa riferimento al principio del diritto romano Pacta sunt servanda, e una delle parti contraenti non può fare riferimento alle norme del proprio diritto interno per giustificare il mancato rispetto dell’accordo.

«La Lituania è obbligata a rispettare gli accordi internazionali, e nessuna legge o decisione interna della Lituania può costituire la base per il mancato rispetto degli accordi internazionali», ha osservato l’uomo d’affari che ha anche ricordato la Legge lituana sui trattati internazionali del 22 giugno 1999 n. VIII-1248, secondo la quale tali trattati hanno la priorità sugli accordi che la Lituania ha ratificato successivamente.

Inoltre, esistono numerosi documenti bilaterali con la Bielorussia, compreso l’accordo intergovernativo sulla promozione e la protezione degli investimenti del 1999. Uno dei principi del documento è l’assenza di riserve sul collegamento degli investimenti con la garanzia della sicurezza nazionale, cui le autorità lituane hanno recentemente fatto riferimento per giustificare la cessazione del transito dalla Bielorussia. Esiste anche un accordo del 2000 sulle condizioni di transito attraverso i porti e altre infrastrutture di trasporto, dove si dice che la Lituania può “adottare misure per garantire il controllo”, ma non bloccare completamente il transito.

Udovitsky ha anche attirato l’attenzione sul Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Secondo lui, nessuna delle norme giuridiche dell’UE si applica agli obblighi assunti dalla Lituania prima dell’adesione all’Unione, cioè prima del 2002. Allo stesso tempo, ha osservato che le sanzioni dell’Ue non si applicano alle attività delle imprese che garantiscono il funzionamento dell’investimento in Belaruskali, e la Lituania è obbligata ad applicare eccezioni alle sanzioni in conformità con il Trattato sul funzionamento dell’Ue.

«La Lituania non aveva il diritto legale di vietare il transito della Bielorussia, di rescindere il contratto di trasporto, che è un oggetto di investimento indipendente, o di sospendere l’accesso al terminal BKT…», ha sottolineato l’uomo d’affari.

Inoltre, l’imprenditore ha osservato che le sanzioni dell’Ue non si applicano agli oggetti di investimento protetti dal relativo accordo sugli investimenti.

Ricordiamo che nell’agosto 2020 gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni contro Belaruskali, ma il transito dei fertilizzanti bielorussi attraverso i porti lituani è continuato per un altro anno e mezzo.

Successivamente, Vilnius ha annunciato che il contratto per il trasporto della potassa bielorussa sarebbe stato rescisso, definendo il documento una “minaccia alla sicurezza nazionale”. Allo stesso tempo, la parte bielorussa possiede una quota nelle strutture portuali di Klaipeda.

Attualmente la Bielorussia esporta esclusivamente attraverso i porti e il territorio della Russia.

Anna Lotti

