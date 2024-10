LITIO. Il dumping cinese sta uccidendo il mercato, è l’accusa USA

L’accusa mossa dall’Amministrazione Biden è pesante: i produttori di litio in Cina stanno inondando il mercato mondiale nel tentativo di causare un calo “predatorio” dei prezzi e ostacolare le società minerarie che cercano di stabilire progetti rivali.

Jose Fernandez, sottosegretario Usa per la Crescita economica, l’energia e l’ambiente presso il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, ha fatto questa affermazione durante una visita in Portogallo, che ha grandi riserve di litio. Ha dichiarato in un briefing che la Cina stava producendo molto più litio “di quanto il mondo abbia bisogno oggi, di gran lunga”, riportano Reuters e AF.

“Questa è una risposta intenzionale della Repubblica Popolare Cinese a ciò che stiamo cercando di fare con l’Inflation Reduction Act, il più grande pacchetto di investimenti per il clima e l’energia nella storia degli Stati Uniti, valutato oltre 400 miliardi di dollari”, ha affermato Fernandez, aggiungendo: “Si impegnano in prezzi predatori… abbassano i prezzi fino a quando la concorrenza non scompare. Questo è ciò che sta accadendo”.

La Cina rappresenta circa due terzi della produzione chimica di litio del mondo, che viene utilizzata principalmente nelle tecnologie delle batterie, comprese quelle per le auto elettriche. I prezzi del litio sono scesi di oltre l’80% nell’ultimo anno, in gran parte a causa della sovrapproduzione cinese e di un calo della domanda di veicoli elettrici.

Tuttavia, il crollo dei prezzi sta colpendo anche la Cina, poiché ha costretto aziende cinesi come il gigante delle batterie CATL a sospendere la produzione in alcune miniere. L’Europa mira a ridurre la sua dipendenza dalle importazioni dalla Cina e da altri paesi di litio e altri materiali essenziali per la transizione verde.

Fernandez ha affermato che il prezzo basso “limita la nostra capacità di diversificare le nostre catene di fornitura su vasta scala globale” e danneggia anche paesi come il Portogallo che hanno bisogno di investimenti per sviluppare queste industrie”. Il calo dei prezzi ha costretto molti produttori globali di litio a ridurre la produzione e tagliare posti di lavoro.

Il Portogallo, con circa 60.000 tonnellate di riserve note, è già il più grande produttore europeo di litio, tradizionalmente estratto per la ceramica. Insieme alla Spagna, Lisbona vuole sfruttare i depositi locali di litio, puntando a coprire l’intera catena del valore, dall’estrazione e raffinazione alla produzione di celle e batterie fino al riciclaggio delle batterie. Diverse società minerarie in Portogallo sono alla ricerca di finanziamenti, clienti e fornitori per avviare progetti.

“Vogliamo aiutarli e pensiamo di poterlo fare… le società di estrazione del litio, ovunque, devono sopravvivere a questa fase difficile creata da prezzi predatori”, ha affermato Fernandez.

A giugno, il premier cinese Li Qiang ha utilizzato il suo discorso a un incontro del World Economic Forum a Dalian per rispondere alle accuse degli Stati Uniti e dell’Ue secondo cui le aziende cinesi traggono vantaggio da sussidi ingiusti e sono pronte a inondare i loro mercati con tecnologie verdi a basso costo. Le tensioni commerciali si sono intensificate venerdì scorso quando l’Unione Europea ha affermato che avrebbe continuato con tariffe elevate sui veicoli elettrici realizzati in Cina per contrastare quelli che considera sussidi cinesi ingiusti, dopo un’indagine anti-sovvenzioni durata un anno.

Martedì la Cina ha imposto misure antidumping temporanee sulle importazioni di brandy dall’Ue.

Lucia Giannini

