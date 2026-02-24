LIBRI. Violenza sulle donne, bullismo, fragilità giovanili raccontate in “Dove nascono i silenzi”

Dal 2 marzo arriva Dove nascono i silenzi, il nuovo intenso romanzo di Claudia Conte, pubblicato da Fall in Lov. Un’opera che esplora le ferite invisibili delle famiglie: la violenza sulle donne, spesso all’interno delle relazioni affettive (in Italia nel 2025 sono stati registrati 97 femminicidi, di cui 85 in ambito familiare e 62 commessi da partner o ex partner), le dinamiche di controllo economico e psicologico (solo il 58 % delle donne ha un conto corrente personale), il bullismo e le fragilità giovanili che crescono nell’ombra di conflitti familiari mai risolti (Secondo Telefono Azzurro, sono stati 181 casi di bullismo e 24 di cyberbullismo, mentre oltre 2 ragazzi su 3 tra gli 11 e i 19 anni hanno subito almeno un episodio offensivo o violento).

Claudia Conte è giornalista, scrittrice, conduttrice e opinionista tv. Da sempre impegnata nella difesa dei diritti umani, è attiva contro ogni forma di violenza, in particolare quella esercitata sulle donne e sui minori. Promuove con continuità la cultura della legalità ed è ideatrice di numerosi format culturali e sociali.

Al centro del racconto, una famiglia apparentemente ordinaria: Carmela, madre affettuosa ma segnata da rinunce e silenzi; Salvatore, padre autoritario; Eugenio e Iside, figli che crescono in un clima di tensione trattenuta. Un episodio improvviso rompe l’equilibrio e costringe tutti a confrontarsi con verità rimaste troppo a lungo sommerse. Attraverso questa vicenda, il romanzo esplora la violenza domestica non solo come atto estremo, ma come processo fatto di microviolenze, umiliazioni, controllo economico e dipendenza. In parallelo, emergono il bullismo e le fragilità adolescenziali, spesso generate o amplificate da modelli familiari rigidi e da un’incapacità diffusa di ascoltare il disagio. I silenzi degli adulti diventano così terreno fertile per le insicurezze dei più giovani.

Arricchito dalla prefazione di Maurizio Belpietro, direttore de La Verità, e dal contributo di Monsignor Antonio Di Donna, presidente della Conferenza Episcopale Campana, Dove nascono i silenzi richiama con forza alla responsabilità collettiva di educare, ascoltare e proteggere, affrontando temi che attraversano famiglie e nuove generazioni.

Realizzato con il patrocinio dell’Osservatorio Nazionale su Bullismo e disagio giovanile, di Federformazione e in collaborazione con il Centro Ricerche Etnoantropologiche CREA, il libro coniuga sensibilità narrativa e attenzione educativa, offrendo strumenti di lettura per comprendere le radici culturali della violenza e del disagio giovanile.

Il romanzo sarà presentato in anteprima il 27 febbraio a Casa Sanremo, nell’ambito del Festival di Sanremo. Oltre all’autrice, saranno presenti l’onorevole Gimmi Cangiano, componente della VII commissione Cultura, Scienza e Istruzione Camera dei deputati, e il senatore Gianni Berrino, con delega alla prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo.

Dal 2 marzo sarà disponibile anche in formato cartaceo su Amazon.

Redazione

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/