LIBRI. Strenne con le ali per gli amanti dell’arte aeronautica 

Per gli amanti dell’aeronautica storica e contemporanea sono disponibili due testi interessanti per l’editore Logisma.

Il primo è un testo storico: DAL LAMPO ROSSO AI BAGLIORI DI GUERRA. Dall’Italia dei record aeronautici alle esigenze belliche

Industria italiana e anglosassone a confronto, 1933-1943, scritto da Marco De Montis, ingegnere da sempre appassionato dell’arte aeronautica.

Si tratta, come dicevamo di un testo stoico: “Negli anni Trenta l’Italia dominava la scena aeronautica mondiale, i primati tecnici e sportivi conquistati e le crociere di massa a lungo raggio di Italo Balbo posero l’Italia all’attenzione del mondo intero. Pochi anni dopo quella stessa tecnologia vincente si trovò a fronteggiare la Seconda guerra mondiale ma non resse il confronto con le altre nazioni. Questo libro illustra e spiega come sia stato possibile non dare seguito alle eccellenze acquisite per precipitare così rapidamente nel tragico abisso della guerra senza la preparazione necessaria. Contemporaneamente si esamina la rapida e impressionante ascesa del potere aereo degli Alleati. I numeri e le statistiche parlano chiaro: il divario fra Italia e paesi anglosassoni si fece via via sempre più ampio, fino a diventare incolmabile”.

De Montis ci accompagna nella sua analisi rigorosa, con l’ausilio di 200 illustrazioni, offrendoci gli strumenti per la lettura di un decennio che fra diverse situazioni politiche, tecnologiche, produttive e organizzative fu determinante per il progresso dell’aeronautica.

Il secondo testo è un vero e proprio manuale di volo: MANUALE DI VOLO IN FORMAZIONE. Guida teorica del pilota. Fondamenti del volo in formazione basati su protocolli di Formation And Safety Team (Seconda edizione riveduta e ampliata).

Il volo in formazione di più velivoli è una disciplina di volo affascinante, ma come tutte le discipline ha delle regole, a volte ferree. In questo manuale si trova un vero ABC che va conosciuto per evitare improvvisazioni che possono mettere a serio pericolo la sicurezza del volo.

Negli anni le tecniche di volo in formazione hanno acquisito degli standard minimi consolidati che, in ambito militare, hanno dato prova di efficacia per operare in totale sicurezza.

Negli USA l’eredità di queste tecniche e questa disciplina sono state declinate anche in ambito civile per gli appassionati di Wardbirds e velivoli storici sempre più presenti in formazioni negli Airshow. FAST, Formation And Safety Team, è un’associazione che coordina l’addestramento e il controllo di varie realtà (Signatories) del volo in formazione allo scopo di uniformare varie tecniche.

Prima di volare in formazione stretta va assolutamente conosciuta questa ampia documentazione.

Questo manuale in italiano, tradotto e ampliato da European FAST (unica Signatory europea di FAST), porta il pilota che volesse scoprire il fascino di questa arte di volo a una preparazione teorica ad ampio spettro, che gli darà le basi su cui muovere i primi passi in ala come Gregario di coppia, fino alle molte nozioni necessarie per diventare un futuro leader.

Buona lettura e buon volo a tutti.

Tommaso Dal Passo

