LIBRI. Strage di Ustica: il dizionario per orientarsi al meglio 

LoGisma apre il suo trentesimo anno di attività annunciando l’ultima pubblicazione del 2024 fresca di stampa: Uscire dal labirinto. Ustica dalla A alla Z, il quinto volume che la casa editrice dedica al caso Ustica da quando nel 2014 ha pubblicato l’edizione italiana del libro di Göran Lilja, Ustica, il mistero e la realtà dei fatti, il perito svedese che fece parte del Collegio Misiti e che ha raccontato l’esame del relitto con dovizia di particolari tecnici.

Hanno fatto seguito a quella monografia, il libro di Franco Bonazzi e Francesco Farinelli, Ustica, i fatti e le fake news, sicuramente il resoconto quarantennale più esauriente mai compilato fino ad oggi su Ustica; poi i libri di Claudio Pizzi, Ustica 40 anni dopo. Riflessioni su un caso aperto e I paradossi di Ustica al vaglio della logica e del ragionevole dubbio, che offrono spunti di ricerca inediti, in parte tecnici, in parte storici, in parte metodologici.

Adesso è la volta di un’altra opera lapidaria, che ambisce ad essere un testo di riferimento proprio perché “testo di consultazione”. La tragedia di Ustica ha infatti prodotto decine di storie fantasiose e alternative, tradottesi in una vulgata tanto diffusa quanto incerta e contraddittoria. Si è dunque sentita l’esigenza di evidenziare una volta di più una serie di punti fermi: atti, fatti, documenti e sentenze che se non sono risolutive sono certamente dei punti indiscutibili, e non certo soggetti alle interpretazioni estemporanee dei giornalisti, politici e opinionisti che hanno fatto di quella tragedia il loro palcoscenico del momento.

Uscire del labirinto. Ustica dalla A alla Z non è l’ennesimo libro di fantapolitica, ma una vera e propria bussola, essenziale per orizzontarsi nella più complicata vicenda storica e giudiziaria italiana. Di fatto un “dizionario”, le cui oltre 400 voci, in oltre 400 pagine, sono il database più affidabile per consentire a studiosi o semplici curiosi di riscoprire fatti dimenticati o rielaborare quelli supposti noti. Attraverso il confronto sistematico tra ipotesi e conclusioni, tra notizie di stampa e perizie tecnico-scientifiche, tra posizioni politiche e giudicato penale, i venticinque autori, fra i quali sette professori di sei università, provano a mettere ordine nel materiale stratificatosi in quarantacinque anni.

Si tratta dunque di uno strumento che sintetizza con approccio interdisciplinare, e senza dilungarsi in nuovi scenari, le quasi due milioni di pagine prodotte in quarantacinque anni, fra documenti e atti giudiziari, centinaia di udienze, oltre cento libri e articoli. Il volume comprende anche una cronologia aggiornata e la bibliografia più completa oggi disponibili su Ustica.

Insomma, un libro di consultazione per giornalisti, politici, storici, addetti ai lavori e non, “una bussola per uscire dal labirinto” come lo definisce lo stesso Gregory Alegi, che ha coordinato il team dei venticinque autori.

La pubblicazione, voluta dalla Associazione per la Verità sul Disastro Aereo di Ustica – operante dal 2016 e riconosciuta dal Consiglio dei ministri – è stata realizzata grazie al contributo della Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti culturali del Ministero della Cultura.

Redazione

