LIBRI. Sport, Inclusione e cultura

A Roma il 6 Giugno 2025 presso l’Ufficio per l’Italia del Parlamento Europeo -Europa Experience/ David Sassoli, in occasione della consegna del Premio Internazionale alla Cultura a Lello Marangio, scrittore con disabilità, ha avuto luogo la presentazione della nuova associazione SSD Sport & Integrazione con l’intervento del Presidente Antonio Imeneo.

Alla manifestazione moderata dal Nico Perrone, direttore dell’agenzia Dire, erano presenti alcune associazioni da sempre vicino al terzo settore come l’INAIL con il progetto SuperAbile i cui interventi hanno offerto spunti per una collaborazione tra le varie realtà territoriali presenti.

La migliore occasione e buon auspico per una neo-associazione, che promuoverà lo sport a 360° per l’inclusione e l’aggregazione rivolta a persone con disabilità e immigrati, è quella di presentarsi al mondo con la presenza di uno straordinario personaggio come Lello Marangio, autore dell’autoironico al Mio Segnale Scatenate l’INFERMO, testo che contiene tutti i principi dell’integrazione.

“Sono convinto che lo sport possa e debba trasmettere i valori educativi e sociali, costituendo un fondamentale strumento di integrazione e socializzazione, promuovendo i giusti stili nella vita e nel lavoro (…) Dobbiamo impegnarci a sensibilizzare e stimolare le persone, adulti e bambini, a non trascurare l’attività motoria o sportiva, è necessario incentivarle a perseguire e tutelare il proprio benessere psicofisico. Diffondere i valori etici dello sport comporta la valorizzazione di comportamenti corretti nella vita, nello studio e nel lavoro”, ha ricordato ai presenti il presidente di Sport & Aggregazione Antonio Imeneo.

La SSD Sport & Integrazione sta già lavorando per sottoscrivere 4 importanti collaborazioni ed essere immediatamente operativa sul territorio nazionale ed internazionale: un accordo con l’Accademia Diplomatica Mondiale della Pace Pax et Salus, con Peace & Sport Council of Afghanistan – Italia, con il Dipartimento Inclusione e Aggregazione della Fondazione Caponnetto e con l’organizzazione internazionale Sport Academy.

Al termine della manifestazione è stato conferito il premio BOOKS for PEACE 2025 alla Cultura allo scrittore Lello Marangio ed a sorpresa gli è stato assegnato l’incarico di Presidente Onorario della SSD Sport & integrazione.

Redazione