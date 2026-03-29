LIBRI. Sport e psicologia

Un lessico per capire lo sport: il 31 marzo al Salone d’onore del CONI ci sarà la presentazione del Dizionario Enciclopedico; un’opera pensata per professionisti, tecnici e studiosi che punta a costruire una nuova cultura dello sport, più consapevole e interdisciplinare

La presentazione del Dizionario Enciclopedico della Psicologia dello Sport, 31 marzo ore 12, offrirà l’occasione per riflettere su una disciplina ormai centrale nel panorama delle scienze applicate allo sport. Il volume nasce infatti per orientare lettori e operatori in un campo ampio e in continua evoluzione, attraversato da nuovi modelli teorici, nuove scoperte e approcci sempre più integrati.

Uno degli aspetti qualificanti dell’opera è la scelta di costruire un repertorio terminologico rigoroso ma accessibile, capace di accompagnare chi lavora nello sport verso una comprensione più profonda dei fattori che incidono sul comportamento, sulla prestazione e sull’equilibrio dell’atleta. La psicologia dello sport, viene ricordato, non riguarda soltanto i campioni e l’élite agonistica, ma anche bambini, adolescenti, persone con disabilità, famiglie, allenatori e contesti educativi.

In questa chiave il dizionario assume anche un valore culturale, perché invita a guardare allo sport come a un fenomeno umano complesso, nel quale convergono medicina, psicologia, pedagogia, sociologia e scienze motorie. È la stessa prefazione a evidenziare quanto oggi servano strumenti condivisi e scientificamente fondati per affrontare sistemi sportivi sempre più articolati e orientati alla qualità dell’intervento.

Redazione