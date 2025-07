LIBRI. Premio BOOKS for PEACE 2025 premia Rahmi M. Koç

Premio internazionale BOOKS for PEACE 2025 per la Pace e i Diritti Umani a Mr. Rahmi M. Koç, e Premio Internazionale BOOKS for PEACE per la Cultura al Museo Rahmi M. Koç.

Mustafa Rahmi Koç è stato insignito del premio Grosses Verdienst Kreuz dal governo tedesco ed è stato insignito dell’Alto Ordine al Merito della Repubblica Italiana il 18 giugno 2001. È stato insignito dell’Ordine al Merito dal Presidente Süleyman Demirel il 27 ottobre 1997.

È presidente del: consiglio di amministrazione del Museo Rahmi M. Koç Museum Studies and Cultural Foundation Board of Directors, Vehbi Koç Foundation American Hospital TÜSİAD High Advisory Council, Turkish Confederation of Employer Associations, Eisenhower Foundation Board of Trustees.

Nel 2016, Forbes lo ha classificato al n. 906 delle persone più ricche del mondo, con un patrimonio netto di 2,6 miliardi di dollari.

Il Premio Internazionale BOOKS for PEACE 2025 ha deciso di ringraziarlo per il suo grande contributo nel campo dell’istruzione, della sanità e dei servizi sociali, per la costruzione di strutture sanitarie e attività di volontariato, progetti rivolti all’istruzione.

Il Museo Rahmi M. Koç fondato nel 1991 e inaugurato il 13 dicembre 1994, è un museo industriale di Istanbul, dedicato alla storia dei trasporti, dell’industria e delle comunicazioni.

Il museo si trova nel sobborgo di Hasköy, sulla sponda settentrionale del Corno d’Oro, ed è ospitato in due edifici storici collegati tra loro. Un museo gemello, ma di dimensioni più ridotte, il Museo Çengelhan Rahmi M. Koç ha aperto i battenti ad Ankara nel 2005, seguito da un terzo Museo Rahmi M. Koç sull’isola di Cunda nel 2014.

La premiazione si è svolta presso il Museo Rahmi M. Koç / Istanbul, “questo evento rappresenta un’importante occasione per sviluppare sinergie collaborative culturali” ha dichiarato Antonio Imeneo presidente di BOOKS for PEACE. “Vogliamo ringraziare Mr. Rahmi M. Koç per il suo grande impegno per la promozione della Cultura, della Pace e i Diritti Umani, per BOOKS for PEACE essere nella città di Costantinopoli ponte tra Europa e Asia è il coronamento di sogno che ripaga tutto il nostro lavoro dal 2017 ad oggi”.

BOOKS for PEACE nelle sue edizioni e attività personaggi, progetti e organizzazioni, che con il loro talento e impegno, contribuiscono alla costruzione di un mondo più giusto e pacifico, ricordiamo tra i premiati: Sophia Loren ed Edoardo Ponti, Katia Ricciarelli, Paolo Bonolis, il Premio Nobel per la Pace Dr. Denis Mukwege, la Premio Nobel per la Pace Shirn Ebadi, l’UNICEF Italia, l’UNHCR Italia, il campione del mondo di nuoto Paralimpico Paolo Manauzzi, la Fondazione Caponnetto, lo scienziato ipovedente Prof. Michele Mele, il Consigliere Personale del Re Carlo III d’Inghilterra per i suoi trattati sui Diritti Umani, i giornalisti Davide Desario, Gianfranco Vestuto, Franco Di Mare, Paolo Di Mizio, i luoghi storici magici quali il Parco Archeologico di Pompei e la Reggia di Caserta, etc etc.

Il premio si distingue come un’importante iniziativa a favore della fratellanza globale, dimostrando come la vera grandezza possa essere trovata nelle piccole cose con l’unico obiettivo di favorire l’aggregazione tra i popoli in maniera trasversale, come afferma sempre Antonio Imeneo ”Essere Luce per chi non è visto e Voce per chi non è ascoltato”.

Redazione

