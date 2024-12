LIBRI. Potere pubblico e Potere in declino

La ristampa di un saggio illuminante del numero uno delle dogane e monopoli, Il declino del potere pubblico in Italia di Roberto Alesse, per riflettere sulle criticità del sistema pubblico italiano e sul valore del merito nella società moderna.

Con l’arrivo delle festività natalizie, si rinnova il piacere di scegliere il libro perfetto da regalare, un gesto che trasmette cultura, riflessione e, perché no, ispirazione per affrontare il nuovo anno con consapevolezza. Tra le proposte più interessanti e attuali spicca il saggio di Roberto Alesse, oggi Direttore dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, intitolato “Il declino del potere pubblico in Italia”, pubblicato da Rubbettino Editore.

Scritto durante i mesi difficili della prima ondata della pandemia da Covid-19, questo volume si presenta come un’analisi acuta e senza sconti delle problematiche che affliggono il sistema pubblico italiano. Alesse, uno dei più noti e rispettati “Civil Servant” della Repubblica, attinge alla sua vasta esperienza professionale per tracciare un bilancio critico e, al contempo, costruttivo.

Il libro, una ristampa dell’edizione di Rubettino pubblicata nel 2021, offre, ancora oggi, al lettore una prospettiva preziosa e stimolante su come il declino delle classi dirigenti possa essere contrastato in un’epoca segnata dall’affermazione del qualunquismo populista e dall’assenza di meccanismi meritocratici. Alesse denuncia la fragilità delle istituzioni italiane e la mancanza di una guida politica e dirigenziale capace di affrontare i cambiamenti tumultuosi della società contemporanea.

Secondo l’autore, il sistema pubblico ha subito un pericoloso arretramento negli ultimi decenni, incapace di riformarsi per colpa di interessi corporativi e di un passato politico che non ha saputo imprimere una svolta autenticamente liberale. Alesse punta il dito contro l’idea del “cittadino qualunque” – una figura spesso priva di competenze adeguate e tuttavia posta in ruoli decisionali complessi – che rappresenta uno dei nodi critici per la qualità del potere pubblico nel nostro Paese.

Il saggio di Alesse non si limita a essere una denuncia, ma si propone come una raccolta di ricette culturali per invertire la rotta. Le sue riflessioni, ispirate ai principi illuministici e a una visione guicciardiniana della politica, affondano le radici in un’esperienza maturata in dieci diverse amministrazioni pubbliche, dalle quali l’autore ha tratto spunti e insegnamenti concreti.

Alesse invita a ripensare il concetto di potere pubblico partendo dalla valorizzazione del merito, della competenza e di una visione laica e rigorosa della gestione amministrativa. Il libro si propone così come una bussola per dirigenti, politici, e cittadini consapevoli che vogliano contribuire al rinnovamento della società italiana.

È un testo che parla a chiunque abbia a cuore il miglioramento della macchina statale e il superamento delle criticità che oggi ne frenano lo sviluppo.

Redazione

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/