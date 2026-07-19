LIBRI. Per una giurisprudenza ecologica… 

Il sistema normativo tradizionale è costruito su un’assunzione implicita e raramente messa in discussione: che le norme nascano da ragionamenti razionali e filosofici, e che i loro destinatari le applichino in modo deliberato e consapevole. Entrambe le assunzioni sono sbagliate.

Il saggio di Alessandro Cerboni, Il sistema normativo sotto la lente della complessità (Youprint) propone una rilettura del sistema normativo attraverso la lente della scienza dei sistemi complessi e della neurologia comportamentale.

Le norme, l’etica e i principi morali non sono costruzioni razionali – sono proprietà emergenti di aggregati di agenti con razionalità limitata che interagiscono in ambienti incerti e mutevoli. La loro giustificazione filosofica è un processo di elicitazione narrativa posteriore, non una causa.

Ne consegue una proposta concreta: la giurisprudenza ecologica, basata su framework di euristiche robuste invece di algoritmi prescrittivi, capace di orientare il comportamento emergente dei sistemi anche nelle situazioni imprevedibili.

Un approccio valido a qualsiasi scala – dall’impresa alla geopolitica – perché ovunque ci siano agenti che interagiscono, la natura del sistema è la stessa.

Un contributo originale all’incrocio tra diritto, scienza dei sistemi complessi, neurologia comportamentale e teoria delle euristiche.

Le euristiche nel diritto sono “scorciatoie” di ragionamento o principi guida applicati dai giudici per risolvere controversie complesse e colmare lacune normative in assenza di leggi specifiche

Il saggio propone una visione che supera l’idea del diritto come costruzione puramente logico-deduttiva. Le norme e l’etica vengono ridefinite come proprietà emergenti dell’interazione umana, aprendo la strada a un modello di giurisprudenza ecologica basato su euristiche adattive.

I capisaldi di questo approccio includono: Natura sistemica: Le leggi non sono dogmi assoluti, ma risposte evolutive e sistemiche a contesti sociali incerti e mutevoli. Razionalità limitata: I comportamenti dei soggetti non sono perfettamente logici, ma guidati da meccanismi neuro-comportamentali. Giurisprudenza ecologica: Viene proposta una transizione da algoritmi prescrittivi rigidi a framework di euristiche robuste, capaci di orientare le condotte in ambienti complessi.

Maddalena Ingrao

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