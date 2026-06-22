LIBRI. Per non dimenticare Ustica 1980

È in uscita USTICA è di tutti. In cerca della verità non ancora trovata, curato da AVDAU, l’Associazione per la Verità sul Disastro Aereo di Ustica, per i tipi di LoGisma:

Il decennale di AVDAU, l’Associazione per la Verità sul Disastro Aereo di Ustica, si somma ai 46 anniversari della tragedia. Se gli anniversari servono a ricordare, l’Associazione vuole ribadire ulteriormente l’inconcludenza delle indagini finora condotte perché la verità giudiziale è duplice, quella storica è ancora controversa. Secondo l’AVDAU la grande mole di pagine e di documenti prodotti negli anni non contengono ancora il nome o i nomi dei colpevoli di ciò che accadde il 27 giugno 1980. L’unica verità accertata è che la verità su Ustica non è ancora asseverata.

E proprio per questo nel 2016 nasce AVDAU di cui fanno parte avvocati, giornalisti, tecnici, storici, appassionati di aviazione, ufficiali in congedo dell’Aeronautica, persone che hanno vissuto sulla loro pelle questa lunghissima e irrisolta storia a cominciare dalla presidente Giuliana Cavazza che quel giorno perse la madre.

Una associazione di quanti credono a una verità che va ricercata con determinazione e maggiore ampiezza di vedute. Molti elementi chiave sono già emersi con rigore scientifico: ci sono perizie d’ufficio e documenti segreti recentemente declassificati che aggiungono altri elementi e nuovi spunti per indagini che però non vengono fatte. AVDAU si batte perché si vada avanti, si vada oltre, proprio grazie ai nuovi elementi che oggi conosciamo.

In questa pubblicazione, alcuni dei membri di AVDAU hanno raccontato perché hanno aderito all’associazione.

Le motivazioni accomunano tutti verso lo stesso proposito: ribadire ciò che sanno e cercare e indagare ancora.

Nel libro è riportato un breve elenco dei fatti accertati e quanti smentiscono le principali bufale. In Appendice, il calendario delle iniziative AVDAU 2016-2026 e una bibliografia ragionata per chi vuole saperne di più.

L’Associazione per la Verità sul Disastro Aereo di Ustica (AVDAU) opera dal 2016. È inserita nel Comitato Consultivo presso la Presidenza del Consiglio sulle attività di versamento agli archivi della documentazione sulle stragi desecretata nel 2014-21. È firmataria del protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le associazioni che studiano stragi e terrorismo.

Redazione

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