LIBRI. Pagine di storia dell’aviazione che s’intrecciano con la geopolitica del Novecento

Lettura sotto l’ombrellone per gli appassionati di storia dell’aviazione. Sono in uscita due nuovi libri dedicati al mondo dell’aviazione militare editi dalla Casa editrice LoGisma: Le imbarcazioni del Soccorso Aereo dell’Aeronautica Militare di Giacomo De Ponti e Progresso tecnico-operativo degli aerei secondo le esigenze iniziali della guerra fredda (1946-1955) di Ferdinando Sguerri.

Editato in occasione dell’80° anniversario della costituzione del “Servizio Ricerca e Soccorso dell’Aeronautica Militare”, il volume Le imbarcazioni del Soccorso Aereo dell’Aeronautica Militare racconta la storia del soccorso aereo-marittimo che negli anni Trenta del Ventesimo Secolo muoveva i primi passi con interventi sporadici, pochi mezzi, nessuna struttura dedicata.

Fu la rete degli idroscali a cambiare tutto, permettendo alla Regia Aeronautica di creare una pionieristica flotta di motoscafi d’altura, veloci e autonomi, capaci di raggiungere rapidamente gli equipaggi in difficoltà. Un modello che, con la guerra, venne adottato anche da RAF e Luftwaffe con le loro unità ad alta velocità.

Dal 1932 al 1945 nacque e si consolidò una vera componente navale del soccorso: motoscafi R.A.M.A., idroambulanze R.A.I. e mezzi di supporto agli idrovolanti, poi riuniti nelle Squadriglie “S”, cuore operativo del salvataggio aeronavale italiano.

Nonostante le perdite del conflitto, questa tradizione sopravvisse nel dopoguerra, rinforzata da nuove unità britanniche. Con la nascita dell’Aeronautica Militare, i R.A.M.A. divennero A.M.M.A. e continuarono a salvare vite fino agli anni ’60, quando elicotteri e velivoli specializzati presero il loro posto nelle missioni più complesse.

Dagli anni ’70 i motoscafi vennero destinati soprattutto al supporto nei poligoni, ma il loro nome resta inciso nella memoria di chi ha vissuto quella stagione eroica: A.M.M.A. significa ancora oggi dedizione, coraggio e una lunga storia di salvataggi in mare.

Naturale proseguimento del precedente volume Evoluzione tecnico-operativa degli aerei secondo le esigenze della Seconda Guerra Mondiale (1939-1945), il nuovo libro di Sguerri, Progresso tecnico-operativo degli aerei secondo le esigenze iniziali della guerra fredda (1946-1955) illustra l’evoluzione tecnologica aeronautica durante i primi anni della Guerra Fredda, con la descrizione di tutte le tipologie di velivoli prodotti.

Nel marzo del 1946, Winston Churchill, in un discorso tenuto negli Stati Uniti, in presenza del Presidente Harry Truman, disse che una “cortina di ferro” era scesa sull’Europa, riferendosi al comportamento dell’Unione Sovietica, per cui si stava creando un clima di gelida ostilità tra il mondo Occidentale e quello Orientale guidato da Mosca.

Un anno dopo, con il procedere degli eventi, il clima di “gelida ostilità” fu ribattezzato con l’espressione “guerra fredda”. Pertanto, gli Stati Uniti e i paesi alleati iniziarono a riarmarsi, e in questo processo, le Forze Aeree ebbero un ruolo preminente.

Gli Stati Uniti produssero molti nuovi prototipi di aerei da caccia, cacciabombardieri e aerei sperimentali a ritmo serrato, cercando costantemente di mettere in difficoltà l’Unione Sovietica, la cui produzione industriale aeronautica era all’inseguimento di quella americana.

Tommaso Dal Passo

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