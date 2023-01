LIBRI. L’ubiquità strategica del Rame per la transizione ecologica

Il rame intorno a noi, sempre presente e invisibile nel nostro mondo. Da dove viene tutto questo rame? Come è stato prodotto, distribuito, controllato e venduto su scala sempre maggiore?

Sono queste alcune delle domande affrontate in un libro di recente pubblicazione, Born with a Copper Spoon: A Global History of Copper. Il libro è uno studio di un metallo che ha trasformato il mondo. I contributi al libro coprono il Nord America, l’America Latina, l’Europa, l’Africa centrale, il Medio Oriente, l’Asia orientale e l’Oceania e vanno dall’inizio del XIX all’inizio del XXI secolo.

L’ubiquità del rame e la riabilitazione collettiva del mondo dai combustibili fossili potrebbe causare una nuova dipendenza da una nuova economia basata sui minerali. L’elettrificazione, il pilastro della transizione verde, richiede enormi quantità di rame.

Le proiezioni prevedono un raddoppio del consumo di rame entro il 2035 per raggiungere gli obiettivi energetici a zero emissioni. Di fronte all’enorme compito dell’elettrificazione, la quota del settore energetico globale salirà al 40% del consumo totale di rame nei prossimi due decenni.

Sono domande importanti anche perché i Paesi che hanno abbondanza di rame non sono riusciti a trarne vantaggio. Lo Zambia ne è un esempio. Produce il 6% del rame mondiale, ma è ancora uno dei Paesi più poveri del mondo.

Born with a Copper Spoon invita i lettori a pensare in modo diverso alle nostre vite materiali e alle energie che utilizziamo, osservando i luoghi in cui i nostri minerali vengono effettivamente prodotti e il modo in cui la produzione e la distribuzione di questi minerali sono organizzate.

Il prossimo mondo del rame si evolverà finalmente come la tanto attesa benedizione delle risorse, oppure una nuova contesa globale, in cui Stati e aziende cercano di assicurarsi l’accesso al metallo prezioso, determinerà il contrario?

Il titolo stesso è una citazione famosa di Kenneth Kaunda. Il rame è stato associato all’idea di maledizione delle risorse per molte persone. Il primo presidente dello Zambia, Kaunda, una volta osservò che il suo Paese «sta pagando il prezzo di essere nato con un cucchiaio di rame in bocca».

Sapeva bene che l’abbondanza di rame aveva causato allo Zambia una serie di problemi. Lo stesso può dirsi del Perù, oggi dilaniato da una vera rivolta sociale.

Lo status del rame come industria globale è andato avanti e indietro nel tempo. La storia del metallo non è solo una storia di connessioni globali in costante aumento e in difesa del presente. È anche una storia di disconnessioni e di sforzi per disaccoppiare le regioni dall’economia globale.

Maddalena Ingrao