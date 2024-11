LIBRI. Lo strumento geopolitico del Land Grabbing: l’esempio dell’India

Con questo approfondimento, abbiamo voluto studiare il collegamento esistente tra demografia e geopolitica. Nella fattispecie dell’India. Dopo un’attenta analisi demografica degli stati federati, abbiamo messo in correlazione l’aumento esponenziale della popolazione e il suo crescente fabbisogno di materie prime per introdurre il fenomeno del land grabbing.

Per land grabbing si intende la vendita o l’affitto a lungo termine, solitamente a prezzi irrisori, di ingenti appezzamenti di terreni posti al di fuori dei confini politici di un dato paese, per soddisfare i bisogni alimentari ed energetici di una sempre crescente popolazione.

La demografia non è una scienza esatta, eppure la sua interazione con altre discipline, come l’economia e la politica, è in grado di fornire indizi significativi sul modello futuro delle relazioni sociali all’interno degli stati e delle relazioni strategiche tra stati. La recente popolazione dell’India, unita al suo profilo demografico piuttosto giovane, alla pressione generalizzata sulle risorse ambientali, in particolare di cibo, acqua e fonti energetiche, hanno profonde implicazioni geopolitiche, che modellano la capacità economica, l’influenza regionale e la posizione globale della nazione stessa.

Il land grabbing è spesso legittimato dalla scarsità delle risorse di uno stato che teme di non riuscire, nel lungo periodo, a soddisfare i bisogni della sua popolazione a seguito di una rapida crescita demografica. È strettamente collegato alla rilevanza geo-economica e geo-finanziaria che la terra fertile ha acquisito negli ultimi decenni, parallelamente alla crescita della domanda mondiale di beni agricoli, con particolare riguardo a quella del sud-est asiatico e dell’India. La questione diventa inoltre di interesse geopolitico se si considera il legame tra fertilità di un terreno e la disponibilità di risorse idriche, in quanto dal controllo e dalla sicurezza idrica di una nazione deriva la possibilità di garantire disponibilità d’acqua per usi agricoli.

L’analisi demografica è importante ai fini della sicurezza nazionale perché una radicale trasformazione della struttura demografica di un paese, comporta radicali trasformazioni della struttura di uno stato sotto più profili. La crescente popolazione indiana, unita al suo giovane profilo demografico, ha profonde implicazioni geopolitiche che riescono a modellare la sua capacità economica, l’influenza regionale e le relative alleanze geopolitiche, proponendo l’India come un attore globale influente e contribuendo in definitiva al ruolo poliedrico della nazione nel plasmare il futuro degli affari internazionali.

Alcuni risvolti geopolitici di una crescita demografica repentina e considerevole possono riguardare l’aspetto economico, in quanto un’ampia disponibilità di una giovane forza lavoro può traghettare l’economia di una nazione verso livelli ragguardevoli. I giovani però devono disporre di opportunità lavorative adeguate nel numero, altrimenti si rischia di alimentare tensioni sociali dovute all’elevato tasso di disoccupazione che magari potrebbero avviare processi migratori importanti. Una rapida crescita demografica può inoltre minare la sicurezza dello stato; se questa avviene in regioni politicamente instabili può incrementare fenomeni di terrorismo o addirittura guerre civili. Anche la governance statale subisce delle ripercussioni: se la popolazione di una nazione ha un’età media piuttosto bassa, di conseguenza anche le scelte di politica interna saranno indirizzate al soddisfacimento dei bisogni di quella determinata fascia di età. Per non parlare delle sfide ambientali: una densità abitativa elevata comporta un deterioramento ambientale e la diminuzione delle risorse disponibili, che a sua volta obbliga la nazione a reperirle altrove.

Occorre comprendere che il peso dell’aumento demografico, insieme ad altri fattori, determina il grado di influenza di uno stato o di una regione sui suoi vicini e i suoi competitors. Probabilmente se si prende in esame esclusivamente il benessere della popolazione di un dato paese, la crescita demografica influirà in maniera circoscritta, ma conterà invece moltissimo per la proiezione internazionale della nazione in questione.

Beatrice Domenica Penali

