LIBRI. L’IRAQ contemporaneo negli scenari della OSINT UNIT di AGC Communication 

È on line e disponibile per tutti i nostri lettori il volume dedicato ai trend geopolitici di Baghdad: IRAQ 2026. Focus Geopolitici. Il testo analizza la situazione politica, regionale ed economica dell’Iraq nel 2026, con focus sulle dinamiche interne, le relazioni esterne e le sfide di stabilità.

Il 2026 si sta presentando come un anno di stabilità apparente, con compromessi fragili e rischi di tensioni politiche e sociali. La capacità dello Stato di formare un governo funzionante è ancora elemento determinante per la traiettoria futura, in un contesto di instabilità regionale e interferenze esterne. La nomina del Primo Ministro Ali al-Zaidi rivela un compromesso, superando lo stallo tra Maliki e Sudani.

La divisione tra fazioni sciite e le tensioni sulla spartizione dei ministeri strategici evidenziano fragilità politiche e rischi di opposizione interna. La riforma delle PMU, in itinere, mira a disarmare le milizie e separarle dalla politica, ma molte fazioni richiedono condizioni politiche e strategiche per il disarmo. Inoltre l’Iraq si trova tra le tensioni di Iran, Turchia, Israele e Stati Uniti, svolgendo un ruolo di terreno di confronto tra interessi divergenti. La maggior parte dei membri delle milizie che consegneranno le armi saranno assorbiti dalle forze di sicurezza statali, con circa 35.000 integrati nelle istituzioni ufficiali.

È in fase di preparazione un inventario completo e si stanno definendo meccanismi di ristrutturazione e garanzia dei diritti dei combattenti, sotto la supervisione del Comandante in Capo delle Forze Armate. Ma tutto ciò non riesce superare fratture interne e ad andare oltre il ruolo politico delle milizie sciite. La mancanza di un accordo tra leader sciiti sul processo di disarmo rischia di minare l’alleanza politica e la stabilità del governo. In questo quadro, la sotricafigura di Muqtada al-Sadr, con il suo riavvicinamento ad Ali al-Zaidi, potrebbe influenzare gli equilibri politici e il successo delle riforme. Oltre a ciò il volatile scenario circostante rischia di creare situazioni molto più complesse delle attuali.

Il nostro consiglio è quindi di leggere il testo, che ha aliseo interno anche agili mappe dell’area, e di iniziare a seguire questo straordinario e complesso paese.

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Redazione

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