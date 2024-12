LIBRI. Le stagioni dell’amore

Le stagioni dell’amore di Daniela Febbraro (Versi Edizioni), raccoglie circa 50 poesie intrise di una riflessione in versi sull’amore e sulla passione attraverso le stagioni e di come ogni stagione possa avere un diverso impatto sul corpo e sull’anima.

Attraverso i suoi versi l’autrice accompagna i lettori a vivere un viaggio sull’amore, sul desiderio, sui ricordi, con spesso una vela di malinconia, tra le meraviglie dell’alba sul mare, nel vento e nella pioggia d’autunno, tra vicoli e calde lenzuola, in spiagge quasi deserte.

In maniera potente ci descrive la bellezza di momenti, incontri, paesaggi, sguardi che portano emozioni: la sua vita è come una tempesta e la passione e l’amore sono visti come una strategia di salvezza per un tempo che non riesce a fermarsi.

“Non dormire/ascolta il dolce vento che si alza/guarda il colore rosso dell’alba/che ci vede uniti….

/tutto il mio cuore ascolta queste meraviglie appoggia sul mio ventre il tuo viso….Perchè oggi saremo felici nel nostro mondo”

(Il giorno felice)

I versi di Daniela Febbraro alimentano il desiderio dell’amore nell’impeto dell’eros che li attraversano, nella tenacia di vivere, nella ricerca dell’altro. Sono anche la gioia di vivere attraverso il sapore delle stagioni, è la solitudine, sono i dubbi e le certezze di una donna.

…“I colori del mattino/ si alternano chiari e prepotenti/come i giorni ed i profumi./E matura in me una smisurata voglia/ di vivere,”(Segnali di vita).

Vincitrice di alcuni importanti premi di poesia negli ultimi anni, con questa nuova raccolta che segue la prima del 2022 L’estate del desiderio, Daniela Febbraro arricchisce il suo stile poetico e potenzia la capacità di trasmettere al lettore le sue emozioni più forti.

Paolo Romano

