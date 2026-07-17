LIBRI. Le molte facce della Pace tra costruttori di Ponti e innalzatori di Muri

Per raccontare questo testo, atti di un interessante momento di riflessione geopolitica e di fede, ci serviamo delle parole del Cardinal Matteo Maria Zuppi, segretario di Stato Vaticano, che ne ha curato la prefazione. A queste aggiungiamo due riflessioni dall’intervento di uno dei curatori dell’evento Poliedro rei Pace, Michele Lippiello.

Riteniamo che sia il modo migliore per centrare l’obiettivo di tutte el riflessioni di questo interessante volume, di fattigliatti di un omonimo convengo: Paradigmi della Pace nel XXI secolo: Religioni, Diritto e Ambiente nella Trasformazioni geopolitiche. Atti del convegno Il Poliedro della Pace tra ponti e muri (Cacucci, 2026).

“Sfogliando queste pagine, si ritrova il cuore del progetto. Il termine “Poliedro” è un’immagine che mi è cara perché suggerisce una pace che non è una superficie liscia o uniforme, ma una figura complessa, fatta di tante facce e tante sensibilità. La pace non è un concetto astratto; è un corpo vivo che ha bisogno della partecipazione di tutti. Nessuno può sentirsi esonerato dicendo: «Io non posso far niente». Al contrario, proprio perché la pace è di tutti, essa richiede lo sforzo di ogni singola persona. Anche quando i “grandi” della terra sembrano fallire, il contributo di ciascuno resta il mattone indispensabile per edificare una convivenza diversa” scrive Zuppi che poi aggiunge: ” Il tema che ha guidato i lavori, “Tra ponti e muri”, assume in questa raccolta una profondità nuova, legandosi strettamente alla custodia del Creato. Un sottotitolo che è tutto un programma.

La pace chiede, oggi più che mai, il coraggio di gettare ponti e la forza di abbattere i muri dell’inimicizia, della divisione e della violenza. Viviamo in un tempo di bisogno estremo: troppe guerre sono aperte, alcune così lunghe da essere diventate quasi invisibili, come il conflitto in Colombia che ferisce quella terra da sessant’anni. Altre, come quelle in Ucraina e nella Striscia di Gaza, ci angosciano per la loro ferocia quotidiana e per il rischio di un coinvolgimento globale sempre più vasto. Ogni giorno di guerra in più è una sofferenza intollerabile, un’offesa alla dignità umana”.

Lippiello aggiunge: “Il poliedro è una figura dalle variegate facce: ciascuna riflettente un frammento di luce. È una metafora perfetta della Pace: non un’idea monolitica, ma un insieme di prospettive, culture, voci che, pur diverse, si incrociano in un’unica armonia. Così nasce e cresce il Poliedro della Pace, giunto alla sua seconda edizione. come spazio di incontro, di dialogo e di speranza condivisa.’ In un’epoca in cui le parole sembrano perdere peso e le drammatiche immagini della guerra occupano ogni schermo, la Pace rischia di apparire come un’ utopia fragile. Eppure, mai come oggi. essa è un dovere concreto; non basta invocarla: va costruita, giorno dopo giorno, con gesti piccoli e coerenti, con la volontà di guardare l’altro non come un nemico o un concorrente, ma come un frammento di quel medesimo poliedro umano di cui tutti siamo parte. Il Poliedro della Pace non è soltanto un titolo o un simbolo, ma un metodo: un modo di affrontare il presente che riconosce la pluralità come ricchezza», scrive Lippielolo che poi prosegue: “La seconda edizione del Convegno “Il Poliedro della Pace tra ponti e muri” nasce dalla profonda convinzione che la Pace non sia mai un’eredità definitiva, ma un processo vivo, in continuo divenire”.

Antonio Albanese

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/