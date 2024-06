LIBRI. Il paradosso logico della Strage di Ustica

Sta per uscire un nuovo libro su uno dei casi più tragici e controversi della satira italiana contemporanea: la Strage di Ustica.

Edito dalla Casa editrice LoGgisma si tratta di I PARADOSSI DI USTICA, al vaglio della logica e del ragionevole dubbio.

L’autore, Claudio E.A. Pizzi, già ordinario di Logica e di Filosofia presso l’Università di Siena, vuole evidenziare la vicenda kafkiana prodotta dalla ricerca della verità su Ustica.

Pizzi è autore di circa cento pubblicazioni di carattere scientifico e su Ustica, con la stessa casa editrice ha pubblicato Ustica 40 anni dopo. Riflessioni su un caso aperto.

I processi civili hanno stabilito senza prove l’esistenza di una battaglia aerea che era stata categoricamente esclusa dai precedenti processi penali. Le sentenze risarcitorie sono state emesse mentre era in corso un’inchiesta sulle cause della strage che a tutt’oggi, dopo sedici anni, non è ancora conclusa. In questo sconfortante panorama l’unica novità è l’emergere lento, ma costante, di una pubblicistica specializzata che contrasta in modo sempre più incisivo il monopolio della dominante teoria della battaglia aerea.

Il libro qui presentato appartiene a questa nuova corrente di studi. È una raccolta di saggi che intende sviluppare l’analisi del caso Ustica proposta dall’autore in due libri precedenti e in diversi lavori pubblicati a stampa e online. A questo scopo vengono qui presentati spunti di ricerca inediti che sono in parte tecnici, in parte storici, in parte metodologici. L’ultimo saggio del libro, “I paradossi di Ustica”, rappresenta il punto di raccordo delle idee e dei metodi usati nei vari capitoli del volume.

L’autore analizza la teoria dominante nelle sue varie declinazioni rilevando, con il puro e semplice impiego della logica intuitiva, numerose e gravi incongruenze che possono sfuggire a un esame superficiale. Il messaggio che si intende inviare al lettore è che la paradossalità delle credenze e delle idee correnti su Ustica è una vera e propria sfida alla ragione che fa di Ustica un caso unico tra molti altrettanto enigmatici “misteri d’Italia”.

