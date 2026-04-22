LIBRI.  Il 23 aprile è la Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore

In occasione della Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore, promossa dall’UNESCO, la European Digital Communication Association richiama l’attenzione sul valore strategico della lettura come fondamento di una società consapevole, inclusiva e capace di affrontare le sfide della trasformazione digitale.

Istituita nel 1995 e celebrata ogni anno il 23 aprile, questa ricorrenza nasce con l’obiettivo di promuovere la lettura, sostenere l’editoria e valorizzare il ruolo degli autori nel progresso culturale e sociale dell’umanità. In un contesto globale segnato dalla crescente complessità informativa, il libro continua a rappresentare uno strumento essenziale per sviluppare senso critico, capacità interpretativa e partecipazione civica.

Oggi più che mai, leggere libri significa informarsi in modo approfondito e costruire un proprio pensiero critico. In un ecosistema mediatico dominato dalla velocità della comunicazione, dalla frammentazione dei contenuti e dalla proliferazione di nuovi canali digitali, il rischio di esposizione a fake news e informazioni distorte è sempre più elevato. In questo scenario, la lettura diventa uno strumento fondamentale per acquisire conoscenze solide, verificare le fonti e sviluppare la capacità di distinguere tra realtà e falsificazione, tra informazione attendibile e contenuti manipolati.

La giornata si configura oggi come una piattaforma internazionale che unisce istituzioni, editori, biblioteche e comunità nella promozione dell’accesso alla conoscenza, riconoscendo nei libri un ponte tra generazioni, culture e linguaggi. In questo scenario, la lettura assume un ruolo ancora più centrale nell’ecosistema digitale, dove la qualità dell’informazione e la capacità di interpretarla diventano competenze chiave.

«In un’epoca dominata dalla velocità delle informazioni e dalla sovrabbondanza dei contenuti, leggere non è più solo un atto culturale, ma un esercizio di libertà e responsabilità», dichiara Alessandro Conte, Presidente della European Digital Communication Association. «Leggere significa informarsi, approfondire, costruire un proprio pensiero autonomo. In un ambiente in cui fake news e contenuti non verificati circolano con estrema rapidità, la capacità di distinguere il vero dal falso è sempre più legata al livello di conoscenza individuale. Il libro, nella sua forma tradizionale e digitale, resta uno strumento insostituibile per formare cittadini consapevoli, capaci di orientarsi nella complessità del mondo contemporaneo e di partecipare attivamente alla vita democratica».

La European Digital Communication Association sottolinea inoltre come la promozione della lettura debba essere integrata nelle politiche digitali, educative e culturali, valorizzando tanto il libro cartaceo quanto le nuove forme di accesso alla conoscenza, dagli eBook alle piattaforme digitali. L’innovazione tecnologica, infatti, non sostituisce il libro, ma ne amplia le possibilità di diffusione, rendendolo accessibile a un pubblico sempre più ampio e diversificato.

In questo contesto, la European Digital Communication Association rinnova la collaborazione con Bookreporter, piattaforma editoriale dedicata alla promozione della lettura e dei libri, con l’obiettivo di rafforzare le attività di diffusione culturale sul territorio e online. La partnership si tradurrà nella realizzazione di appuntamenti, incontri di lettura e dialoghi con autori e scrittori, con l’intento di avvicinare giovani e adulti al mondo del libro e stimolare una partecipazione attiva alla vita culturale.

In linea con gli indirizzi dell’UNESCO, che individua nei libri e nella lettura strumenti fondamentali per costruire società più inclusive, pacifiche e sostenibili, l’Assciazione rinnova il proprio impegno nel promuovere iniziative che rafforzino il legame tra cultura, comunicazione e innovazione digitale.

In occasione di questa giornata, l’invito è chiaro: tornare a leggere – con consapevolezza, continuità e spirito critico – per comprendere meglio il presente, difendersi dalla disinformazione e costruire il futuro.

Redazione