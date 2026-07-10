LIBRI. Drammi familiari e strumenti di soluzione e cura: “Dove nascono i silenzi”

Torna in libreria la giornalista e scrittrice Claudia Conte, portavoce dell’Osservatorio Nazionale sul Bullismo e il disagio giovanile, con il suo nuovo romanzo, Dove nascono i silenzi (Amazon).

Dove nascono i silenzi è un romanzo contemporaneo che esplora le profondità dell’animo umano attraverso una narrazione intensa e coinvolgente.

Una famiglia segnata dal silenzio: due figli feriti, un padre incapace di amare e una madre che non riesce a proteggersi. Il silenzio li tiene tutti uniti, ma può anche distruggerli. Quando l’equilibrio familiare si rompe, Eugenio e Iside devo imparare a trovare la propria voce. Scopriranno che la cura, il coraggio di dire “no” e la forza di chiedere aiuto possono cambiare il destino di una vita. Romanzo civile e formativo, il libro esplora la fragilità di una generazione post-Covid, le ferite invisibili dell’adolescenza, le sfide della genitorialità e le tensioni intergenerazionali. Ma sopratutto indaga la violenza invisibile e la possibilità concreta di ricominciare attraverso una educazione consapevole. L’obiettivo dell’opera è accendere una luce su queste micro-violenze quotidiane e sensibilizzare sull’importanza di chiedere aiuto.

Recentemente insignita del Premio Internazionale Leone d’Oro per il giornalismo sociale, Claudia Conte affronta nella sua nuova opera temi di forte impatto sociale e di grande attualità: dalla violenza domestica al controllo psicologico ed economico, dal bullismo al disagio giovanile, fino al valore dell’ascolto come strumento di prevenzione, sostegno e cura.

Attraverso una narrazione intensa e coinvolgente, il romanzo invita a riflettere sull’importanza di rompere il silenzio, promuovere l’educazione e rafforzare la responsabilità collettiva nei confronti delle persone più fragili.

Il tour di presentazioni estive lungo la Penisola, si apre il 14 luglio, alle ore 19.00, presso il Circolo Canottieri Lazio. La presentazione romana rappresenta una delle tappe del tour estivo nazionale del volume, che proseguirà nelle prossime settimane con appuntamenti al Premio Ausonia in Calabria, al Caffè della Versiliana e a Ombre Festival, continuando il dialogo con il pubblico sui temi affrontati nel romanzo.

Maddalena Ingroia

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