LIBRI. Domani avevo vent’anni, ovvero di come la memoria ci salva dal trascorrere del tempo 

La memoria come luogo salvifico al di sopra del tempo e dello spazio. Di questo racconta Domani avevo vent’anni, romanzo d’esordio della giornalista e autrice Alessia De Luca, uscito per The Wall Edizioni il 31 ottobre 2025.

Il libro si apre con il viaggio di Morgana, protagonista irrisolta e tormentata, che a distanza di oltre vent’anni fa ritorno nei luoghi d’origine per affrontare un passato che ha tentato invano di dimenticare. Ripercorrendo a ritroso le tappe salienti della sua esistenza, in un’alternanza allucinatoria di vividi flashback, Morgana troverà la forza di riscattarsi e compiere il proprio destino, stavolta fino in fondo.

Tanti i temi attuali e complessi che il romanzo di prefigge di sviscerare, dal fine vita all’accettazione di sé, dall’inesorabilità del tempo che passa alle seconde possibilità, dal senso di sradicamento alla consapevolezza dell’età adulta, dall’imprevedibilità dell’esistenza alla tenacia dei buoni sentimenti, che resistono al susseguirsi degli anni e delle traversie quotidiane, fino a travalicare i confini dell’umano e del terreno, oltre la separazione, la vita e la morte.

Sullo sfondo, ambientazioni e musica anni ’90 accompagnano l’adolescenza dei protagonisti, che si muovono a cavallo tra vecchio nuovo millennio, tra voglia di futuro e promesse non ancora disattese, in un tempo sospeso, lì dove tutto era ancora possibile.

All’uscita del libro, acquistabile su The Wall edizioni , segue un ciclo di presentazioni dal vivo con firmacopie. Il prossimo appuntamento si terrà a Roma venerdì 30 gennaio alle ore 18:30 presso Santedicola, in Piazza Imola.

Redazione