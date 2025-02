LIBRI. Daesh e Al Qaeda. Trend operativi 2025

“Nel 2024 la comunicazione mediatica di Al-Qaeda e dello Stato Islamico si è sviluppata lungo le direttive nate a seguito dell’operazione Al-Aqsa Flood lanciata da Hamas contro Israele il 7 ottobre 2023. Sempre presente è stato il tema del jihad contro i nemici dell’Islam ovunque nel mondo e, nei mesi di giugno e luglio 2024, particolare attenzione è stata posta alla questione della migrazione verso le terre del “jihad”, sia per poter partecipare all’addestramento militare sia per quello mediatico. Da qui si comprende che il tema dei cosiddetti “lupi solitari” non è stato mai accantonato ma anzi ha ripreso slancio nelle campagne mediatiche di ciascuno dei gruppi jihadisti. In particolar modo, i sostenitori dello Stato Islamico in Occidente hanno deciso di stampare dei volantini, da lasciare in luoghi pubblici, con la scritta “Un lupo solitario è passato di qui”. Ricordiamo che i Paesi occidentali più interessati da queste campagne mediatiche/minacce sono stati Spagna, Germania e Italia”.

Così apre l’introduzioni alla nostra nuova pubblicazione di intelligence dedicata ai trend oprativi dei due più diffusi movimenti jihadisti attuali. Seppur contestati in tutti i teatri in cui si muovono, le due galassie jihadiste sopravvivono e anzi in alcuni casi si rafforzano, dando del filo da torcere alle attività di contrasto dei vari di governi.

Questo è vero soprattutto in Africa, ad esempio, e in alcune zone del Centro Asia. Quello che il nostro team di analisti e ricercatori hanno fatto, è stato un lavoro certosino, quotidiano, di lettura e analisi della loro comunicazione operative e ideologica per tutto il 2024, come oramai accade da oltre dieci anni, per poi trarre linee guida e direttrici operative alla luce delle quali ipotizzare, secondo tecniche OSINT, quali saranno le direttrici operative 2025 di entrambi i movimenti jihadisti, scenario per scenario.

È una ricerca che ci permette quindi di delineare con sufficiente chiarezza come si potrebbero muovere e dove, ipotizzando scenari plausibili e concreti in diversi scacchieri geopolitici.

Antonio Albanese