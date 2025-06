LIBRI. Al Silenzioso rombo dei motori

Il volume Il Museo Storico della Motorizzazione Militare e le sue collezioni (Cangemi), nato per desiderio della Presidenza Nazionale dell’Associazione Nazionale Autieri d’Italia da settanta anni al fianco del Museo Storico della Motorizzazione Militare alla Cecchignola, ha come obbiettivo di presentare il Museo, in occasione del 70° anniversario di costituzione, attraverso la sua corposa ed eterogenea collezione, che abbraccia oltre un secolo di storia militare, industriale, sociale e sportiva italiana ed estera: mezzi a motore e a trazione animale, modelli didattici, strumenti e macchinari da lavoro, schede di servizio e libretti d’uso automezzi, armi, uniformi, cimeli, bandiere e vessilli, opere d’arte, fotografie, giornali datati tra il 1904 e il 1947.

Alla preziosità e rarità di questa straordinaria documentazione storica, si aggiunge una non comune interconnessione tra le varie tipologie di oggetti: è così possibile osservare, ad esempio, i tanti trofei relativi alle prime gare sportivo militari di automobilismo, tenutesi nei primi anni Trenta del Novecento, relazionandoli con le fotografie originali delle premiazioni o ancora, contestualizzare i grandi banchi di lavoro tutt’oggi presenti lungo il percorso museale grazie alle fotografie delle Scuole della Motorizzazione alla Cecchignola realizzate nell’immediato Secondo dopoguerra. Uno svolgimento progettuale che ha portato alla valorizzazione dell’eterogeneità dell’intero patrimonio museale presentato all’interno del volume attraverso capitoli tematici e schede storico critiche corredate da oltre 300 fotografie a colori.

Un’opera che intende offrirsi a studiosi, cultori della materia e semplici appassionati quale ulteriore approfondimento per lo studio della storia della Motorizzazione Militare.

