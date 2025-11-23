LIBRI. A proposito di Sicurezza Aeronautica 

Basta chiedere a un LLM cosa sia la sicurezza aeronautica ed esce questo: “La sicurezza aeronautica si riferisce a tutte le misure e procedure messe in atto per prevenire incidenti aerei e garantire la sicurezza dei passeggeri, dell’equipaggio e delle persone a terra.

Aspetti chiave della sicurezza aeronautica:

1. Regolamentazione: le autorità aeronautiche nazionali e internazionali stabiliscono norme e regolamenti per garantire la sicurezza degli aerei e delle operazioni aeree.

2. Manutenzione degli aerei: la manutenzione regolare degli aerei è fondamentale per garantire la loro sicurezza e affidabilità.

3. Addestramento del personale: il personale di volo e di terra deve essere adeguatamente addestrato per gestire situazioni di emergenza e garantire la sicurezza.

4. Gestione del traffico aereo: la gestione del traffico aereo è critica per prevenire collisioni e garantire la sicurezza degli aerei in volo.

5. Sicurezza aeroportuale: la sicurezza aeroportuale include misure per prevenire atti di terrorismo e altri rischi per la sicurezza.

Tecnologie per la sicurezza aeronautica:

1. Sistemi di navigazione: i sistemi di navigazione avanzati, come il GPS e il sistema di aumentazione dell’area di copertura (WAAS), aiutano a migliorare la precisione e la sicurezza della navigazione aerea.

2. Sistemi di prevenzione delle collisioni: i sistemi di prevenzione delle collisioni, come il Traffic Alert and Collision Avoidance System (TCAS), aiutano a prevenire collisioni tra aerei.

3. Sistemi di monitoraggio del traffico aereo: i sistemi di monitoraggio del traffico aereo, come il sistema di controllo del traffico aereo (ATC), aiutano a gestire il traffico aereo e prevenire collisioni.

Sfide future:

1. Crescita del traffico aereo: la crescita del traffico aereo aumenta la complessità della gestione del traffico aereo e richiede soluzioni innovative per garantire la sicurezza.

2. Sicurezza informatica: la sicurezza informatica è una sfida crescente per l’industria aeronautica, poiché gli aerei e i sistemi di gestione del traffico aereo diventano sempre più connessi.

3. Cambiamenti climatici: i cambiamenti climatici possono avere un impatto sulla sicurezza aeronautica, ad esempio attraverso l’aumento della frequenza e della gravità delle condizioni meteorologiche estreme”.

Manca sempre il lume che nasce dall’esperienza professionale. Ed è appunto di questo che si parla nel nuovo testo, edito peri tipo di LoGisma: COME SE NULLA FOSSE? CHIACCHIERATE SULLA SICUREZZA AERONAUTICA, scritto da Gianni Guiducci.

Guiducci, pilota commerciale con 40 anni di esperienza e vari incarichi sia aziendali che ispettivi, riflette su alcuni aspetti del mondo del volo che, soprattutto in determinate occasioni, possono presentare delle criticità o quantomeno offrono l’opportunità per dei miglioramenti normativi o procedurali.

Sono riflessioni maturate nel corso degli anni, già sottoposte al vaglio di molti colleghi ed esperti, che il Com.te Guiducci si sente in dovere di sottolineare perché le Autorità competenti possano seriamente valutarne i risvolti, che lui per primo non fa mistero possano verificarsi (quando non si siano già verificati).

Un libro di suggerimenti, ispirati a quella tradizionale prassi addestrativa e operativa che conta prima di tutto sull’uomo, le sue capacità e la sua formazione, piuttosto che sulle macchine e gli automatismi. In particolare, quando – e ahimè accade – la macchina può avere malfunzionamenti o blackout.

Famosissimo l’esempio dell’APU attivata dal Comandante Sully contrariamente a ogni normativa scritta e che gli permise di salvare 151 vite umane. Quando l’uomo e la sua esperienza operativa fanno la differenza.

In un momento storico nel quale stiamo delegando quasi tutto al mondo delle macchine, spendere del tempo in più per riflettere sulla sicurezza non sarà mai tempo perso. Guiducci, in definitiva, ci ricorda, una volta di più, che “se la prevenzione costa, qualsiasi incidente costa molto di più (…) Il libro di Guiducci rappresenta la voglia di un miglioramento continuo, il desiderio di affrontare la nuova epoca caratterizzata da una tecnologia sempre più sofisticata e avanzata, che l’uomo deve saper usare, dominare, si potrebbe dire, senza esserne trascinato e dominato a sua volta», scrive a commento Gianluigi Da Rold.

Maddalena Ingroia

