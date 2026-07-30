LIBIA. Un nuovo ulteriore governo viene costituito, un altro si autoproclama. Manifestazioni contro il GNU di Dabaiba

A Ginevra, Svizzera, il 17 luglio un gruppo di cittadini e rappresentanti di alcuni partiti emergenti si è riunito sotto l’egida di organizzazioni della società civile denominate Missione Preparatoria Internazionale e Commissione Internazionale per la Lotta alla Corruzione e alla Criminalità Organizzata, nominando Mustafa al Majzoub, comandante della Prima Brigata a Burkan al Ghadab (Vulcano di Rabbia), a capo del governo. Questa decisione è stata sin da subito fortemente contestata e criticata e ha generato reazioni anche da parte delle Nazioni Unite, mettendo in luce la fragilità dell’attuale architettura istituzionale e il rischio che la mancanza di consenso tra gli organi possa compromettere la credibilità delle istituzioni e l’efficacia dell’azione dello Stato. L’annuncio di un “governo libico unificato”, al di fuori dei quadri costituzionali e delle Nazioni Unite, ha aperto una nuova prospettiva al dibattito politico in un momento in cui la questione libica sta assistendo a un’intensificazione dell’attività internazionale.

I membri, secondo alcune fonti, irritati dal riavvicinamento tra GNU di Dabaiba e LAAF di Haftar, hanno annunciato la formazione di un terzo governo. Il gruppo, messo da parte sia dal GNU che dall’attuale spinta al dialogo e all’unificazione sostenuta dagli Stati Uniti, sembra ora intenzionato a reinserirsi nella scena politica. Successivamente sono giunte proprio le parole di Mustafa al Majzoub che ha dichiarato di contare sul popolo libico e le manifestazioni di piazza per richiedere l’insediamento del nuovo governo, che a suo dire mira a “salvare la Libia” e ha il sostegno di una base popolare e che il suo progetto non mira alla conquista del potere.

Il ricercatore libico Omar al Jabali al Obeidi ha spiegato e questa decisione è stata presa in totale assenza di consenso o coordinamento con i protagonisti chiave e gli attori influenti sul territorio libico. Ha ritenuto che la riunione avesse ignorato la Missione di supporto delle Nazioni Unite in Libia (UNSMIL), che di solito sovrintende ai processi di dialogo. Infatti, proprio l’UNSMIL ha negato i collegamenti con le Nazioni Unite di questi incontri del forum di dialogo politico ospitato a Ginevra e le voci che si sono svolti sotto l’egida ONU. Anche l’Alleanza dei Partiti Libici ha sottolineato di non aver conferito alcun mandato ai partecipanti all’incontro né di aver autorizzato alcuno a dichiararsi rappresentante dei partiti politici libici o a sponsorizzare il forum.

In merito al Piano Boulos, la Sala Operativa dell’Operazione Vulcano della Rabbia ha lanciato un avvertimento a Dabaiba, annunciando il suo categorico rifiuto di quella che ha definito “Iniziativa Boulos”, considerandola un’iniziativa “sospetta” che contraddice gli interessi nazionali e mira a replicare il modello iracheno in Libia, consolidando la condivisione del potere e rafforzando l’influenza straniera. La Sala Operativa ha dato al capo del GNU un ultimatum per annunciare una posizione chiara e ufficiale di rifiuto dell’Iniziativa. In caso contrario, ha avvertito che tutti i suoi membri e affiliati dichiareranno la loro fedeltà e il loro sostegno al governo al Majdoub, affermando di essere pienamente preparati con il loro equipaggiamento militare.

La decisione di nominare Mustafa al Mazdoub, capo del governo annunciato dall’incontro delle organizzazioni della società civile a Ginevra, riflettere quindi il più ampio confronto tra i principali centri di potere del Paese. Mazdoub inaugura “nuova era tra lo Stato e il popolo”, affermando che l’annuncio della formazione del governo avverrà in seguito, ma che il dialogo non è stato un evento spontaneo, bensì il risultato di oltre due anni di lavoro volti a formare un governo unico e unificato per la Libia che impedirà la formazione di un terzo o quarto governo, anziché perpetuare due governi che, a suo avviso, non servono gli interessi del Paese. Alcuni vedono questo “Terzo Governo” come una nuova prova per il processo ONU in Libia. La discesa in campo di un nuovo attore non fa che confermare come la Libia si trova attualmente a un bivio, tra crescenti interrogativi sulla capacità delle nuove iniziative politiche di porre fine alla divisione in corso, poiché l’obiettivo dichiarato di concludere le fasi di transizione e di tenere elezioni presidenziali e parlamentari rimane rinviato senza una data precisa.

Si sottolinea che la dichiarazione del “Governo di Ginevra” è diventata un punto focale del dibattito in Libia, tra interrogativi su chi la sostenga e su come funzionerà, data l’esistenza di due governi che controllano diverse aree di influenza e l’assenza di una base costituzionale o legale che le conferisca legittimità. L’esperto di affari politici Mohammed Imteirid ha affermato che è troppo presto per stabilire chi si cela dietro questo gruppo, ma la mossa solleva legittimi interrogativi.

Come se non bastasse, una settimana dopo, il cittadino e attivista Saeed Qaddara ha annunciato unilateralmente la formazione di un Governo Nazionale di Emergenza, dichiarandone l’immediata operatività e presentandosi come guida di un nuovo esecutivo alternativo al GNU di Dabaiba. L’iniziativa è stata accompagnata da un appello diretto alla popolazione affinché scendesse nelle piazze per sostenerne la legittimità, mentre lo stesso Qaddara ha rivolto un messaggio alla comunità internazionale, incluso il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, chiedendo il riconoscimento politico e la collaborazione con il nuovo governo.

Contestualmente all’annuncio, i candidati alla carica di primo ministro del nuovo governo hanno diffuso una dichiarazione nella quale hanno affermato di voler seguire un percorso conforme al quadro giuridico libico per la costituzione di un esecutivo unificato. Secondo il documento, l’obiettivo sarebbe quello di superare la cronica frammentazione dello Stato, riunificare le istituzioni nazionali, migliorare i servizi pubblici, aumentare la trasparenza amministrativa e preparare il Paese a future elezioni. L’appello è stato esteso al Parlamento, alle forze politiche nazionali e agli attori internazionali affinché sostengano il processo e ne rispettino gli esiti. Tuttavia, questa pretesa di legittimità è stata immediatamente contestata. Da Ginevra, infatti, una fonte vicina all’ufficio politico di Mustafa al Mazdoub, ha annunciato l’intenzione di impugnare legalmente il nuovo esecutivo, sostenendo che esso sia privo di qualsiasi legittimazione derivante da un processo elettorale o dal quadro politico definito nel dialogo libico patrocinato dalle Nazioni Unite.

Alla luce di ciò, il malcontento popolare nei confronti del GNU ha assunto una dimensione senza precedenti. Le prime manifestazioni sono esplose a Misurata, dove gruppi di manifestanti hanno chiesto apertamente la caduta del GNU. Secondo fonti locali, all’interno del municipio sarebbe stata persino annunciata una “rivoluzione armata” contro il GNU, accompagnata da richieste di perseguire i responsabili di presunti casi di corruzione. Successivamente la protesta si è rapidamente estesa a Tripoli e all’intera fascia costiera occidentale, assumendo la forma di una vasta campagna di disobbedienza civile coordinata. Non di meno, il Movimento Giovanile di Suq al Jumaa ha dichiarato l’inizio della mobilitazione dalla mezzanotte del 26 luglio, annunciando la chiusura di numerose sedi governative e infrastrutture strategiche. Tra gli edifici interessati figurano numerosi ministeri, oltre alle sedi delle compagnie telefoniche Libyana e Al Madar, filiali della Banca Centrale della Libia, la Libyan Telecommunications Company, il dipartimento finanziario della General Electricity Company, la compagnia petrolifera Zueitina, gli uffici di Eni Gas e perfino il Consiglio Presidenziale.

L’elemento più significativo della mobilitazione riguarda proprio il settore energetico. Gruppi di giovani provenienti da Janzour, Az Zawiya, Suq al Jumaa e da numerose città della costa occidentale hanno bloccato il complesso petrolifero e del gas di Mellitah, impedendo ai dipendenti di accedere all’impianto. Parallelamente sono stati organizzati blocchi lungo la strada costiera nelle aree di Zuwara, Al Jumail, Ragdalin e Al Ajaylat. Le richieste avanzate dai manifestanti rappresentano un’escalation politica di rilievo internazionale: il gas naturale dovrebbe essere destinato prioritariamente alle centrali elettriche libiche e le esportazioni verso l’Italia dovrebbero essere sospese fino al soddisfacimento delle loro rivendicazioni. Nel frattempo, la protesta ha progressivamente paralizzato vaste aree della Capitale. I promotori della campagna hanno dichiarato che la disobbedienza civile proseguirà fino a che il GNU non cadrà definitivamente.

Paolo Romano e Camilla Montanari

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