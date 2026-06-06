LIBIA. Operazione IRINI: mancato rinnovo e nuovi equilibri

La missione navale europea “IRINI”, incaricata dal 2020 di monitorare l’embargo internazionale sulle armi verso la Libia, non ha ottenuto il rinnovo della risoluzione ONU che ne garantiva la base legale internazionale, segnando così un punto di svolta nella gestione europea della crisi libica e nella più ampia strategia di autonomia difensiva dell’UE.

Secondo diverse fonti diplomatiche e ricostruzioni pubblicate dalla stampa greca e italiana, la Risoluzione Onu 2292 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulle ispezioni navali, adottata nel 2016 e rinnovata annualmente (si veda la proroga temporanea con la risoluzione 2804/2025), non è stata ripresentata da Francia e Grecia, i due Paesi che ne avevano promosso originariamente l’approvazione. In realtà, sembra che la Libia si sia opposta al rinnovo di tale autorizzazione a maggio, portando così i due Paesi europei a non chiederne il rinnovo. Gli Stati Uniti e i membri europei del Consiglio hanno tradizionalmente sostenuto l’Operazione IRINI. D’altro canto, Cina e Russia, che si sono astenute durante la votazione sulla risoluzione 2804, hanno definito l’Operazione IRINI inefficace e priva di trasparenza.

La risoluzione autorizzava, per un periodo di 12 mesi, le unità navali europee a ispezionare in alto mare a largo delle coste libiche navi ritenute in grado di trasportare armi o materiale simile da o verso la Libia, violando così l’embargo sulle armi ONU. L’Operazione EUNAVFOR MED IRINI era l’unica entità regionale a condurre tali ispezioni in virtù di questa autorizzazione.

La mancata proroga comporta una conseguenza immediata: la missione europea potrà ancora pattugliare il Mediterraneo centrale, raccogliere informazioni e svolgere attività di sorveglianza, ma perderà il principale meccanismo di attuazione su cui si basava la sua efficacia operativa. Dietro la decisione si intravede un intenso confronto politico sia all’interno dell’Union Europea, sia nel Consiglio di Sicurezza. Fonti europee hanno parlato di crescenti tensioni tra gli Stati membri sull’opportunità di mantenere l’operazione subordinata al quadro ONU, soprattutto in un momento in cui Bruxelles cerca maggiore autonomia strategica nel settore della sicurezza e della difesa.

Tuttavia, il nodo centrale sembra essere stato un altro: il tentativo di ampliare il mandato di IRINI includendo controlli più severi sul traffico illecito di petrolio e prodotti petroliferi libici. Una proposta sostenuta da autorità libiche e da alcuni partner europei, ma osteggiata da almeno un membro permanente del Consiglio di Sicurezza, che avrebbe minacciato il veto ritenendo tali misure contrarie ai propri interessi geopolitici ed economici. Ciononostante, sembra non esistere alcun “embargo petrolifero” sulla Libia: la Compagnia petrolifera nazionale libica, National Oil Corporation (NOC), ha sempre continuato a esportare greggio sui mercati internazionali. Il problema riguarda proprio il traffico illecito di carburanti raffinati e prodotti petroliferi sottratti ai circuiti ufficiali. A tal proposito, l’ultimo rapporto del panel di esperti delle Nazioni Unite sulla Libia, ha sottolineato un aumento delle esportazioni illegali di diesel e altri prodotti raffinati dai porti della Libia orientale, in particolare Bengasi, Tobruk e Ras Lanuf. Secondo il rapporto, tra novembre 2024 e gennaio 2026 almeno 50 petroliere avrebbero esportato illegalmente quasi un milione di tonnellate di carburanti raffinati attraverso operazioni clandestine verso Grecia, Egitto, Malta, Belgio, Germania e Spagna ma non solo, anche Emirati Arabi Uniti, Siria e Turchia.

Secondo osservatori regionali, il mancato rinnovo del mandato rappresenta anche una vittoria indiretta per le autorità della Cirenaica e per il generale Khalifa Haftar, il cui controllo sulle infrastrutture energetiche dell’est del Paese continua a essere un fattore decisivo negli equilibri mediterranei. Diverse fonti diplomatiche sostengono che le pressioni esercitate da Bengasi sui governi europei, in particolare sul dossier migratorio, abbiano contribuito alla scelta di non riaprire il confronto al Consiglio di Sicurezza. La questione assume un significato ancora più delicato alla luce dei nuovi equilibri diplomatici tra Bruxelles e la Libia. A settembre, inoltre, entrerà in carica un nuovo ambasciatore dell’Unione Europea a Tripoli, di nazionalità greca, con Atene che continua a considerare strategica la stabilità della Libia orientale per il controllo dei flussi migratori e delle rotte energetiche nel Mediterraneo. Fonti libiche avrebbero già reso nota la nuova personalità, identificata in Konstantinopoulos Alexis che attualmente ricopre la carica di Rappresentante Speciale per il Corridoio Economico India-Medio Oriente-Europa (IMEC) e Direttore della Rete Energia, Trasporti e Catena di Approvvigionamento presso il Ministero degli Affari Esteri greco. In precedenza, ha ricoperto la carica di ambasciatore della Grecia in Arabia Saudita, Yemen e Oman. Tuttavia, non vi sono state ufficializzazioni: il processo di nomina è ancora in corso e deve superare l’iter burocratico.

Il parallelo più immediato evocato da analisti e diplomatici è quello con l’Operazione Sophia, la precedente missione navale europea nel Mediterraneo, attiva dal 2015 al 2020 e guidata dall’Italia, anch’essa svincolata dal quadro ONU e criticata per l’ambiguità dei suoi obiettivi politici. Secondo alcuni osservatori, la scelta attuale sembra sancire definitivamente la fine della narrativa europea fondata sulla rigorosa applicazione del diritto internazionale in Libia, sostituita da una logica più pragmatica e orientata agli interessi strategici.

Le ripercussioni non riguardano soltanto il piano diplomatico. Il ministro della Difesa irlandese, Helen McEntee, ha espresso pubblicamente rammarico per il mancato rinnovo, annunciando il ritiro del personale militare irlandese attualmente impegnato nell’operazione. Dublino considera infatti il quadro giuridico delle Nazioni Unite una condizione essenziale per il coinvolgimento delle proprie Forze Armate in missioni internazionali.

La vicenda di IRINI si inserisce dunque in un contesto regionale sempre più fragile. La Libia continua a essere attraversata da divisioni politiche, milizie armate, traffici illegali e competizione tra potenze straniere. L’embargo sulle armi imposto dalle Nazioni Unite viene violato sistematicamente da anni, mentre il Mediterraneo centrale resta una delle principali rotte del contrabbando e della migrazione irregolare verso l’Europa. La trasformazione di IRINI da missione sostenuta dal diritto internazionale ONU a operazione essenzialmente europea rischia di modificare profondamente gli equilibri nel Mediterraneo.

Camilla Montanari

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